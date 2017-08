Skrijte leta

Časa ni mogoče zavrteti nazaj, da bi si povrnili mladostni videz obraza, rok, tudi las. Toda to še ne pomeni, da je nujna plastična operacija, s katero vam bo lepotni kirurg odstranil nadležne gube in zgladil kožo. Prav teh se najbolj bojijo ženske, in tega, da ne bodo več lepe. Dejstvo je, da je treba za kožo skrbeti, najbolje je začeti v mladosti. No, zdaj smo, kjer smo, a kljub temu nikoli ni prepozno za ukrepanje. Pomembna je krema, ki bo kožo nahranila in navlažila, prav tako seveda obvezno večerno odstranjevanje ličil, niti hrane in pijače ne smemo zanemariti.

Tudi na rokah se pozna starost, zato moramo tudi zanje primerno skrbeti.

Sem spada tudi frizura: za njeno obliko naj poskrbi frizer. Mladostni lasje imajo sicer lesk in so voljni, sušenje s fenom pa jih izsuši, da se zdi, kot bi bili brez življenja. Šampon in balzam naj bosta čim bolj naravna, da ne bosta še dodatno obremenila las. Poletje je idealna priložnost, da si lase posušite naravno, da si bodo opomogli in spet zasijali.



Dermatologi nenehno ponavljajo, kako pomembna je uporaba zaščitnih faktorjev, in prav ti oziroma kreme, ki jih vsebujejo, vas lahko rešijo pred prehitrim staranjem kože, ki ga pospešuje sonce. Po nekaterih podatkih se koža tistih, ki vsaj tri- do štirikrat na teden uporabljajo kremo z zaščitnim faktorjem, ne postara tako hitro. In če za obraz (in vrat) še skrbimo, pogosto pozabljamo na roke.

Tudi oziroma predvsem na teh se pozna starost, zato moramo tudi zanje primerno skrbeti – roke prej kot obraz izdajajo leta. Negujte jih z nežnimi mili in kremami, tako boste ohranili elastičnost kože in upočasnili staranje; s kremo jih dobro premažite po vsaki dolgotrajnejši uporabi vode, denimo pomivanju posode, oken itd., ki jih izsuši. Poskrbite tudi za nohte: naj bodo dolgi, če so vam taki všeč, a naj bodo lepo pristriženi. Pomladite jih z barvo: rdeča, kožna ali črna, po želji. Z izbranim kosom nakita bodo vaše roke videti ne le negovane, temveč tudi mladostne.