Skrbimo za zdrava jetra

Jetra so eden najpomembnejših organov, saj gre skozi njih dobesedno vse, kar vnesemo v telo. Zato je dobro, svetujejo zdravniki, da smo odgovorni do sebe in svojega telesa ne obremenjujemo z nezdravim življenjskim slogom, še manj pa z razvadami, ki so včasih lahko tudi zelo škodljive. Njihovih napotkov se je vsekakor dobro držati: jetra vam bodo hvaležna.



Jetra so največji notranji organ in hkrati tudi največja žleza v človeškem telesu, so edini organ s samoregeneracijo, to pomeni, da se lahko sama obnovijo. A le, če zanje ustrezno skrbimo. Najbolj jih bomo obvarovali z zdravim življenjskim slogom. V Sloveniji največ jetrnih bolezni povzroča čezmerno uživanje alkohola. Eden najboljših nasvetov za ohranjanje zdravih jeter je torej izogibanje (pretiranemu) pitju alkohola. In to velja tako za moške kot ženske, za slednje je nevarno že redno uživanje manjše količine alkohola. Ne le ta, jetra bremenita tudi nepravilna prehrana (premastna, hitra in industrijsko predelana, pogreta) in stres.

Jetra bremenijo nepravilna prehrana, uživanje alkohola, tudi stres.

Skrbeti je treba tudi za primerno telesno težo in dovolj gibanja. Tako bomo jetra zaščitili pred zamaščenostjo, ki je vse pogostejša. Z vsakodnevnimi fizičnimi aktivnostmi oziroma aktivnim življenjem bomo poskrbeli tudi za normalno raven sladkorja in maščob v krvi ter primeren krvni tlak. Tako bomo v celoti poskrbeli za svoje zdravje.



Pa še nasvet: jemljite le zdravila, ki vam jih predpiše zdravnik, in to le v priporočenem odmerku. Pri vseh zdravilih, ki so v prosti prodaji, se strogo držite priloženih navodil in se ob kakršnih koli težavah takoj obrnite na svojega osebnega zdravnika.