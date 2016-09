Sezujte se, zdravje vam bo hvaležno

Če niste izkoristili poletja, so topli jesenski dnevi idealni, da čim večkrat odvržete obutev in hodite bosi. Po travniku, zemlji, kamenčkih, pesku. S tem ne boste koristili le svojim stopalom, pač pa celotnemu telesu in tudi duši. S hojo z bosimi nogami po zemlji boste začutili njeno energijo in se povezali s svojim izvorom, v neposrednem stiku s podlago in s tem z naravo pa se boste hitro znebili napetosti ter stresa.

Premaga tudi bolečine

Tak način hoje ima še številne druge prednosti: blaži kronična vnetja, omili ali celo odpravlja bolečino, izboljšuje telesno držo in koordinacijo ter spodbuja k boljšemu spancu.

Refleksoterapija

Gre za prastaro metodo aktiviranja refleksnih točk na stopalih in rokah, ki so povezane z vitalnimi organi, z njihovo stimulacijo pa se izboljšuje delovanje teh. Prav pri hoji z bosimi nogami se vrši pritisk na vse te točke, tako je mogoče na povsem preprost način v telesu vzpostaviti ravnovesje in vplivati na zdravje ter dobro počutje.

Proti ravnim stopalom

Ne le za odrasle, hoja z bosimi nogami je koristna tudi ali zlasti za otroke in jo priporoča vse več pediatrov. Kadar je le priložnost, naj hodijo brez obutve, s tem se krepijo mišice njihovega stopala, utrdijo sklepi, vezi in kosti, izboljšuje pa se tudi otrokova drža.

Dejstvo je, da se v prvih treh letih oblikuje stopalo in prav to obdobje je najpomembnejše za preprečevanje nastanka ploskega, pri katerem njegov notranji lok ni pravilno oblikovan, je spuščen, podplat pa z vso površino leži na tleh. Samo po sebi plosko stopalo ni boleče, vendar se lahko bolečine zaradi nepravilne obremenitve in degeneracije sklepov pokažejo pozneje. Nepravilno oblikovano stopalo se najpogosteje odkrije šele pri prvih pregledih za šolo, eden od načinov za njegovo preprečevanje pa je tudi hoja brez obutve.

Začnite počasi

Ker bo, če tega niste navajeni, sprva malce boleče, začnite na mehkih podlagah, kot sta mivka in trava. Postopoma podaljšujte čas, ki ga preživljate brez obutve, in se podajte na trše površine. Ko se bodo mišice na stopalih utrdile in koža na podplatih zadebelila, boste lahko bosi hodili dlje in po različnih podlagah.

Izkoristite tople jesenske dni in se na travnik ali pesek čim pogosteje podajte brez čevljev, sandalov ali japonk.