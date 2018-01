Šest zdravih živil, ki jih jeste ob napačnem času

Nobenega dvoma ni, da je uravnotežena in pestra hrana ključna za zdravje, energijo in tudi lep videz. A vendar ni pomembno le, da si jo privoščite, temveč tudi, kdaj si jo. Poglejte šest živil, ki jih najbrž uživate ob napačnem času.

Riž

Riž za večerjo se vam zdi odlična ideja, a prehranski strokovnjaki se s tem ne strinjajo. Riž namreč vsebuje veliko škroba, ki ponoči upočasnjeno presnovo obremeni, zato je prisoten občutek napihnjenosti, moten pa je tudi spanec.

Najboljši čas za riž

Ker presnova podnevi deluje hitreje, naj bo riž sestavina vašega kosila ali malice, za večerjo pa izberite kaj drugega.

Mleko

Mleko je bogato z beljakovinami ter drugimi hranljivimi snovmi in zato načeloma zdravo. A kot zatrjujejo prehranski strokovnjaki boste, če si ga boste kozarec privoščili zjutraj ali popoldne, prav zaradi mleka utrujeni in brez energije. Aminokislino triptofan namreč možgani spremenijo v serotonin, hormon, ki telesu prinaša pomiritev in ga tako pripravi na počitek.

Najboljši čas za mleko

Je zvečer. Kozarec toplega bo pripomogel k temu, da boste hitro zaspali, poleg tega bo ponoči telo počasi absorbiralo vse hranljive snovi v mleku.

Skuta

Večerja, ki je bogata s skuto, v telesu sproži porast temperature, poleg tega v želodcu spodbuja izločanje želodčne tekočine in privede do prebavnih težav, ki ovirajo spanec.

Najboljši čas za skuto

Malica iz skute je organizmu prijaznejša od takšne večerje. Telo bo namreč uspešno absorbiralo v njej prisotne beljakovine, zaradi probiotičnih kultur pa se bo izboljšalo tudi zdravje prebavil.

Zeleni čaj

Zeleni čaj prinaša številne koristi za telo, vendar le, če je zaužit v pravem delu dneva. To pa ni navsezgodaj zjutraj na prazen želodec, saj v tem primeru spodbuja izločanje želodčne tekočine ter zaradi vsebnosti kofeina spodbuja dehidracijo.

Najboljši čas

Kadar koli čez dan, ne pa zjutraj na prazen želodec in ne prepozno zvečer, da zaradi njega ne bi dolgo zrli v strop.

Jabolka

Jabolka so zdrava, vendar lahko zaradi organskih kislin, če jih jeste pozno zvečer, v želodcu spodbujajo pretirano izločanje želodčne kisline, kar vodi v zgago in refluks.

Najboljši čas za jabolka

Po zajtrku, za malico, po kosilu ali čez dan, le prepozno zvečer ne.

Banane

Čeprav nekateri menijo, da je banana odličen zajtrk, zgolj ta sadež ne bo dovolj, saj pod njegovim vplivom količina sladkorja v krvi hitro naraste in nato pade, kar vodi v utrujenost.

Kdaj je najboljši čas

Zvečer. Kalij v banani je ključen za kakovosten spanec. Prav tako vsebuje triptofan in magnezij, ki sta pomembna za dobro delovanje živčevja in s tem pripomoreta k boljšemu počitku. Kot dodatek malici pa bodo banane poskrbele za dodatno zalogo energije, ki jo potrebujete čez dan.