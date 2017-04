Šest vzrokov za izostanek menstruacije

Menstruacija še zdaleč ne izostane zgolj ženskam, ki so noseče. Obstaja niz vzrokov, zakaj se ciklus včasih podaljša ali menstruacije sploh ni. Najpogostejši so tile.

Zgodnja menopavza

Po izsledkih raziskav vsako stoto žensko doleti zgodnja menopavza, ki nastopi pred 40. letom. Če nimate več menstruacije ali so krvavitve neredne, obiščite ginekologa. Če izostanek menstruacije spremljajo vročinski valovi, je vaš spanec moten, vaša nožnica pa vselej suha, kaj lahko vzrok tiči v zgodnji menopavzi.

Preveč stresa

Stres je velik sovražnik našega zdravja in vodi v številne težave: v izgubo las, neprespane noči, težave s kožo, spremembe telesne teže. Kronična napetost je kriva tudi za neredne menstruacije, saj negativno vpliva na dele možganov, ki so zaslužni za reprodukcijo. To povzroči hormonsko neravnovesje in neredno menstruacijo ali celo njen izostanek.

Odziv telesa na nekatera zdravila

Obstajajo določena zdravila, ki vplivajo na menstrualni cikel. V to skupino med drugimi sodijo nekateri antibiotiki in antidepresivi, ki v telesu rušijo ravnovesje hormonov. Če se ob uživanju zdravil pojavi ta stranski učinek, o njem obvestite svojega zdravnika.

Preveč vadbe

Gre zgolj za treninge, ki zahtevajo izjemno vzdržljivost in kondicijo. Telo med ekstremnimi napori varčuje z energijo in deaktivira funkcije, ki niso ključne za preživetje, ena od njih je menstruacija. Ko se treningi umirijo, se tudi menstrualni cikel vrne v normalno stanje.

Moteno spanje

Kakovosten spanec je ključen za dobro delovanje telesa. Spremembe v ciklusu spanja in pomanjkanje počitka pa lahko vodita v izostanek menstruacije. Ta se pogosto pojavi pri ženskah, ki potujejo v različne časovne pasove ali opravljajo nočne izmene.

Spremembe v teži

Če nekaj kilogramov izgubite ali pridobite, nimate razloga za skrb. A če se vam teža znatno spremeni, pa naj bo v plus ali minus, kaj lahko menstruacija izostane. Telo za ovulacijo potrebuje določen odstotek maščobe, in če ta ob drastičnem hujšanju izgine, maščobe ni dovolj, da bi do nje prišlo. V primeru prekomerne teže pa porast maščobnih celic povečuje količino hormona estrogena ter tudi moških spolnih hormonov, kar negativno vpliva na menstrualni cikel.