Šest vrst živil z več ogljikovimi hidrati, kot bi pričakovali

Osebe, ki se odločijo za prehrano z manj ogljikovimi hidrati, so velikokrat v zmoti, kadar menijo, da smejo nekatere vrste živil uživati, kolikor jih je volja. Čeprav nekatera veljajo za koristna, z njimi vendarle ne bi smeli pretiravati.

Lupinasti plodovi in semena

So hranljivi, okusni in nekateri, denimo lanena semena in semena oljne ogrščice, res vsebujejo malo ogljikovih hidratov. Toda indijski in brazilski oreščki, orehi in lešniki jih vsebujejo znatno več in bi zato zaužito količino morali ustrezno prilagoditi drugi prehrani.

Sir

Dobra stran pri prehrani z malo ogljikovimi hidrati je, da dopušča uživanje sira. A vendar ne v neomejenih količinah. Mocarela, brie in kremasti siri jih res vsebujejo malo, ne velja pa to za trde sire, v katerih je ogljikovih hidratov znatno več.

Smetana

Pri tem živilu je treba brati oznake na embalaži. Prav ignoriranje teh lahko vodi do pretiravanja z ogljikovimi hidrati, zato vedno, čeprav je embalaža še tako majhna, preverite, koliko gramov jih izbrani izdelek v resnici vsebuje.

Zelenjava

Seveda je zelenjava zdrava, a z vsako vendarle ne gre pretiravati. Zlasti to velja za gomoljnice, kot sta rdeča pesa in krompir. Tudi grah in stročji fižol vsebujeta dosti ogljikovih hidratov. Prav tako ne pretiravajte z bučkami, paradižniki in jajčevci.

Sadje

Nikoli ne zanemarite dejstva, da lahko vsebuje veliko sladkorja. Najmanj ga ima jagodičevje, ne glede na to, katero boste izbrali, pa pazite na količino.

Omake in začimbe

Čeprav so okusni, je z njimi treba previdno. V žlici paradižnikove mezge (kečapa) je namreč lahko kar žlička sladkorja. Zato obvezno preverite sestavine in količino raznih dodatkov prilagodite preostali hrani ali se jim v celoti izognite.