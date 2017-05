Šest težav, ki jih premaguje ingver

Ingver si strumno utira pot na jedilnike in je pogosto sestavina številnih jedi, neredko pa se ga dodaja tudi čajem, smutijem ali limonadi. Čeprav je nekoliko ostrega okusa, si ga gre čim večkrat privoščiti, saj premaguje številne težave z zdravjem.

Deluje protivnetno

To je ena najmočnejših prednosti ingverja. Z rednim uživanjem njegove korenine je mogoče preprečiti ali vsaj omiliti vnetne procese v telesu, ki sicer vodijo v različne kronične bolezni. Njegova moč se skriva v bogastvu antioksidantov, zaradi katerih ingver hkrati čisti kri.

Ohranja mladost

Zaradi v njem prisotnega vitamina C se v telesu bori proti učinkom prostih radikalov ter spodbuja nastajanje kolagena in tako doprinese k zdravju in lepi koži, k obnovi vseh celic v telesu in krepi odpornost.

Znižuje krvni tlak

Z rednim uživanjem ingverja je mogoče občutno znižati visok krvni tlak, ki sicer vodi v bolezni srca in ožilja.

Ohranja zdravje mišic

Pomaga vsem, ki bi želeli okrepiti mišično maso, saj pripomore k obnovi in nastajanju mišičnih tkiv, hkrati pospešuje presnovo ogljikovih hidratov in tako zagotavlja znatno mero energije.

Spodbuja prebavo

Čisti črevesje in pospešuje izločanje strupenih snovi iz telesa, hkrati pomirja želodčne krče in slabost. Poleg tega lajša prebavo, saj spodbuja izločanje želodčnega soka, pospešuje izločanje plinov iz prebavil ter blaži želodčne in črevesne krče.

Skrbi za zdravje zob in kosti

Za njihovo zdravje je pomemben fosfor, prav tega pa vsebuje ingver. Ob zobobolu pomaga žvečenje njegove korenine, ob rednem uživanju premaguje kronično utrujenost in spodbuja delovanje spomina ter zaradi antioksidantov varuje pred malignimi obolenji.

Ingverjev čaj

Rezine svežega ingverja je mogoče dodajati vodi, čaju, limonadi ali drugim pijačam, iz njega pa si lahko pripravite tudi čaj. Za štiri osebe potrebujete:

liter vode,

tri žlice naribanega svežega ingverja,

štiri žlice medu,

30 mililitrov soka limone.

V posodi zavrite vodo, vreli dodajte ingver ter ga v pokriti posodi kuhajte deset minut. Precedite in počakajte, da se nekoliko pohladi, ter čaju dodajte med in sok limone.

Pozor, čeprav se ingver ponaša s številnimi pozitivnimi učinki na zdravje, z njim ne gre pretiravati. Količina dnevno zaužitega naj ne bi presegla štirih gramov. Ob tem ga nekateri ne smejo uživati. Med te sodijo vsi, ki jemljejo zdravila za strjevanje krvi, tisti, ki uživajo zdravila za zniževanje krvnega tlaka, imajo ledvične kamne, prav tako ni priporočljiv za nosečnice.