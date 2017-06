Šest priložnosti, ko ne smete nositi japonk

Vroče in dolgo poletje je za mnoge brez japonk nepredstavljivo. A vendar ta priljubljena obutev ni vselej primerna. Poglejte si šest priložnosti, ko bi morali obuti kaj drugega.

Med sprehajanjem psa

Med sprehajanjem psa morate biti pripravljeni na vse. V japonkah morda ne boste kos kateremu od nepredvidenih dogodkov, denimo srečanju dveh sovražno nastrojenih kosmatincev, kaj lahko pa si boste tudi poškodovali gleženj in stopala. Kadar se podajate na sprehod s svojim ljubljenčkom, obujte obutev, v kateri bo vaš korak varen in noga stabilna.

Med vožnjo avtomobila

Tudi med vožnjo potrebujete varno obutev, v kateri noga ne bo zdrsnila s stopalk za zavoro ali plin, da se boste vedno lahko pravočasno prilagodili razmeram na cesti. Prav tako se lahko japonka ujame za stopalke in zaradi nje izgubite nadzor nad vozilom.

Med vrtnarjenjem

Japonke za košnjo trave, puljenje plevela, okopavanje gredic in druga opravila okoli doma nikakor niso primerna obutev. Noga v njih ni stabilna, z orodjem pa lahko poškodujete stopala.

Med dolgimi sprehodi po mestu

Morda med samo hojo ne boste čutili bolečin, a verjemite, zvečer se bodo te pojavile. Ravni podplati in tanki trakci stopalom ne nudijo dovolj opore, zato prihaja do velike obremenitve mišic nog ter kolkov, kar vodi v bolečine. Prav tako v japonkah gležnji in pete nimajo nikakršne opore, prsti na nogah pa so vedno rahlo pokrčeni, zato ta obutev nikakor ni primerna za dolgotrajno hojo in privede do različnih težav s stopali.

Med kuhanjem

Stopala v japonkah nimajo nobene zaščite in je skoraj tako, kot bi kuhali bosi. A med tem opraviloma se lahko zgodi nešteto nesreč: na noge lahko, denimo, pade vroča hrana ali se polijete z vročo vodo ali oljem. Nedvomno so zaprti natikači primernejši.

Na avtobusu

Zlasti če se z njim vozite tedaj, ko je na avtobusih največja gneča, obujte kaj drugega, ne japonk. Če vam bo kdo od potnikov stopil na nogo, boste namreč utrpeli poškodbe prstov in stopal.

Sicer japonke niso v nobenem primeru obutev, ki bi jo nosili daljši čas in še nekaj: če se v njih sprehajate po žgočem soncu, ne pozabite na zaščito s kremo za sončenje.