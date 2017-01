Šest pogostih pritožb, ki jih slišijo spolni terapevti

Pogovor o seksu je najmanj, kar lahko s partnerjem storita, da preprečita morebitna nesoglasja in se izogneta nezadovoljstvu, ki ima lahko neprijetne posledice.



1 Ni več želje po seksu



To je zelo pogost občutek, ki se lahko pojavi že na začetku odnosa ali ko ta že nekaj časa traja in postane rutina. Po mnenju spolnih terapevtov bi morala partnerja na novo doreči, kaj za vsakega pomeni seks: medtem ko eden razmišlja o orgazmu, drugi sanjari o romantiki, zato je nujno, da si partnerja zaupata svoje želje in pričakovanja. To ju znova poveže in le tako se lahko zgodijo spremembe, ki so pozitivne za oba in privedejo do zadovoljstva na obeh straneh.



2 Zaradi pomanjkanja seksa v varanje



Res je, da pomanjkanje seksa (in najverjetneje še česa drugega) pogosto pripelje do varanja, ampak afera še ne pomeni nujno konec odnosa. Nasprotno, lahko je znak za alarm, ki prebudi partnerja, da se spoprimeta s težavami v odnosu in jih začneta reševati. Res pa je, da pot ni vedno lahka, in zahteva veliko potrpljenja, razumevanja in prilagajanja.



3 Prezgodnji izliv



V nasprotju s prepričanjem, da imajo moški večinoma težave z erekcijo, je njihova najpogostejša in zoprna težava v spolnosti prezgodnji izliv. Nasvet spolnih terapevtov je, naj se bolj kot s svojo težavo raje ukvarjajo z žensko in kako jo zadovoljiti. Nobena skrivnost ni, da večina žensk najlaže doživi orgazem z draženjem klitorisa, ne vagine, kar lahko moški obrnejo v svoj prid.



4 Seks je postal enoličen



Verjetno z dolgoletnim partnerjem ali zakoncem po dvajsetih letih ne boste seksali tako, kot ste, ko ste se spoznali, ampak to še ne pomeni, da mora dogajanje med rjuhami postati rutina. Predvsem je treba nehati razmišljati, da se s seksom ni treba ukvarjati in da bodo stvari tekle same, ampak jim posvetite več pozornosti. Komunikacija je spet ključ do uspeha.



5 Ne čutim spolne povezave



Takšen občutek spremlja veliko žensk, ki se v poplavi svojih obveznosti in pomanjkanju časa sploh ne morejo več spolno sprostiti, zato je treba znova vzpostaviti povezavo med partnerjema. Dotik, pogled, spodbudna beseda, poljub, drobna pozornost in še marsikaj lahko pomagajo, da partnerja postopoma spet najdeta pot drug do drugega, potem pa tudi čas in obveznosti niso več ovira.



6 Za seks preprosto zmanjka časa



V današnjem času smo preobremenjeni in v bitki za življenje pogosto pozabljamo, da je tudi spolnost ena izmed tistih dejavnosti, ki nas osrečujejo in ki so zato pomembne. Včasih je res težko pričakovati, da bo spontana, zato ni nič narobe, če si trenutek v dvoje zapišete v koledar. Še bolje pa je, če si vsak dan s partnerjem vzamete četrt ure za intimo, tudi če na koncu ne seksata, ampak se samo dotikata, pogovarjata, božata, poljubljata... To vzbudi željo po stalnem stiku s partnerjem in zato so tudi spolni odnosi lahko pogostejši ali pa bolj kakovostni.