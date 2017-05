Šest odgovorov, zakaj vsak dan jesti jagode

Jagode sodijo med sadeže, ki nas razveseljujejo na samem začetku poletja in se z njimi radi posladkamo. Pa naj bo s svežimi ali tistimi v pecivu, kompotu ter sadnih solatah. Njihova sezona se je ravno začela, zato poglejte, zakaj bi se morali z njimi čim pogosteje posladkati. Če seveda nanje niste alergični.

Spodbujajo absorpcijo železa

V njih je veliko vitamina C, vitamina K, betakarotena, sadnih kislin, folne kisline, železa, natrija, kalija, mangana, fosforja in kalcija. Zaradi visoke vsebnosti vitamina C so dobrodošle po obroku zelene zelenjave ali rdečega mesa, saj spodbujajo absorpcijo železa in tako varujejo pred slabokrvnostjo.

Pomagajo pri hujšanju

Če bi pred poletjem radi izgubili kakšen kilogram, vam bodo jagode nedvomno v pomoč. V 100 gramih je le od 27 do 30 kalorij, ob tem pa vsebujejo še antociane, ki spodbujajo izgorevanje maščobnih oblog. Hkrati so raziskave pokazale, da prav te snovi pozitivno vplivajo na kratkoročni spomin.

Blažijo bolečine

Dokazano je, da so v jagodah prisotne protivnetne snovi, ki v telesu preprečujejo vnetja in blažijo bolečine. Študije so pokazale, da so zlasti učinkovite pri zaviranju procesov, ki vodijo v artritis. V zaščiti pred njim jih uživajte vsaj trikrat na teden.

Vsebujejo antikancerogene snovi

Bogate so s flavonoidi, ki v telesu napadajo in zavirajo pojav malignih celic. Zaradi v njih prisotne fenolne kisline so učinkovite tudi pri blaženju alergijskih reakcij, vendar ne pri posameznikih, ki so preobčutljivi prav na sladke rdeče sadeže.

Pomagajo pri uravnavanju krvnega sladkorja

Čeprav obstajajo razprave o tem, ali smejo diabetiki uživati jagode ali ne, je ena nedavnih študij pokazala, da ti sadeži v resnici lahko zmanjšajo količino sladkorja v krvi. 130 gramov svežih jagod ga znatno zmanjša, pred uživanjem v ta namen pa se vendarle posvetujte z zdravnikom.

Upočasnjujejo staranje

Izjemno so bogate z antioksidanti, ki telo varujejo pred vplivi prostih radikalov. Ti ne spodbujajo le nastanka številnih bolezni, temveč pospešujejo tudi staranje.

Če se vam ne zdi povedanega dovolj, pa naj še pripomnimo, da so zelo okusne.