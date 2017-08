Šest neobičajnih znakov, da vas izdaja zdravje

Telo v stiski pošilja določene signale. Ti so lahko glavobol, bolečina v želodcu, spremembe teže ali drugi, manj očitni znaki, katerim večina ne prepisuje pretirane pozornosti, pa bi jim morala. Kajti tudi ti, na videz še tako bizarni, opozarjajo na težave z zdravjem.

Oslabljen voh

Strokovnjaki trdijo, da je oslabljen voh en od možnih pokazateljev alzheimerjeve bolezni. Znanstvenik Johannes Frasnelli z univerze Montreal je v svojem raziskovalnem delu dokazal, da je slabši voh ena od prvih kliničnih značilnosti alzheimerjeve in parkinsonove bolezni. Zato so vohalni testi lahko v pomoč pri zgodnjem odkrivanju teh bolezni. Seveda je oslabljen voh po 70.letu nekaj povsem običajnega, v mlajših letih pa mu gre nameniti več pozornosti.

Za svoja leta ste videti starejši

Pri posameznikih, ki so videti starejši, kot v resnici so, je povečano tveganje za bolezni srca in ožilja. Ena od na to temo izvedenih študiji je dokazala, da prezgodnje sivenje, izpadanje las in prezgodnje gube nakazujejo nepravilno delovanja srca. Pri osebah, ki se ti pojavijo kmalu po 20.letu, je za polovico višje tveganje, da bodo v naslednjih 30. letih zboleli za katero od bolezni srca.

Imate izjemno izrazito željo po ledu

Pretirana želja po uživanju ledu je lahko znak pomanjkanja železa. V raziskavi, ki je opozorila na to povezavo se je izkazalo, da se 40 odstotkov posameznikov z anemijo le težko upre ali sploh ne more premagati želje po grizljanju ali lizanju ledu.

Potreba po kraji

Res se sliši neverjetno, a znanost potrjuje, da obstaja povezava med željo po odtujevanju tujih predmetov in porušenim zdravjem možganov. Kot je dokazala na to temo izvedena študija, je potreba po kraji odraz možganskih sprememb, ki vodijo v družbeno nesprejemljiva dejanja. Lahko gre tudi za zgodnje znake demence.

Rdeči madeži pod nohti

Nohti zdravih oseb so gladki in enobarvni. V kolikor se pod njimi pojavljajo rdeči madeži, to lahko nakazujejo na lupus. Gre za avtoimuno bolezen, ki prizadene vezivna tkiva in se odraža tudi kot stalno prisoten izpuščaj običajno prek nosu in lic. Če opazite to kombinacijo, obiščite zdravnika.

Pogosto kolcanje

Kolcanje običajno traja nekaj minut. V kolikor je prisotno cel dan ali celo dlje, obstaja razlog za zaskrbljenost. Ena od študij je našla povezavo med pogostim dolgotrajnim kolcanjem in rakom pljuč. Prav tako je pogosto kolcanje lahko simptom naprednega stadija mezotelioma, redke oblike raka, ki se pojavlja v tankem sloju tkiv, ki pokrivajo notranje organe.