Šest domačih zdravil proti zamašenemu nosu

Zamašen nos je pozimi pogosta nadloga, za katero so najpogosteje kriva vnetja, virusne okužbe in suh zrak v ogrevanih prostorih. Če imamo zamašene dihalne poti, je neprijetno zlasti tedaj, ko zvečer položimo glavo na vzglavnik, povzročijo pa lahko tudi dodatne težave, kot so vneto grlo, nespečnost in krvavenje iz nosu. Če bi se radi pozdravili po naravni poti in hkrati okrepili odpornost, si pomagajte s poceni prijemi iz domače kuhinje.

Eterično olje mete

Ima prijetno aromo, spodbuja koncentracijo in zagotavlja prehodnost dihalnih poti. Prav zato je eterično olje mete pogosto dodano pripravkom, ki pomagajo odmašiti nos, najučinkovitejše pa bo, če boste nekaj kapljic kanili na papirnati robček, ga prislonili na desno nosnico ter nekajkrat globoko vdihnili. Enako storite še z levo nosnico in po potrebi postopek ponovite večkrat na dan.

Česen

Strok česna narežite na drobne koščke, ga dajte na košček kruha, vse skupaj dobro prežvečite, med tem pa globoko dihajte skozi nos. Česen nato pogoltnite ali izpljunite.

Jabolčni kis

Ta je dobrodošel v obliki sredstva za inhalacijo. Skuhajte pol litra vode in ji dodajte tri žlice kisa. Nagnite se nad lonec, si pokrijte glavo z brisačo in globoko vdihavajte paro, ki bo hitro odprla vaše dihalne poti.

Slana voda

V lekarni je na voljo pod imenom fiziološka raztopina, ki jo lahko pripravite kar doma. Zavrite pol litra vode in ji dodajte žličko morske soli. Ko se ta stopi in voda ohladi, mešanico nalijte v majhno plastenko s kapalko ter si vsak dan nekaj kapljic nakapljajte v nos.

Hren

Naribajte malo korenine hrena in dodajte žlico medu. Mešanico položite na jezik, preden jo pojeste, pa 10-krat globoko vdihnite skozi nos. Tako boste lažje dihali, okrepila pa se bo tudi vaša odpornost, zato vas naslednjič okužba ne bo tako hitro ujela.

Ingver

Nariban svež ingver lahko dodate solati, sendviču ali kateri koli drugi jedi. Lahko dodate tudi žličko medu ali rezino grizljate samo. Pomembno je, da med uživanjem ingverja globoko dihate skozi nos, ki ga bo ostra aroma hitro odmašila.