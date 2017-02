Šest dodatkov vodi, ki izjemno pozitivno vplivajo na prebavo

Kozarec vode je najboljši prijatelj zdravja, še boljši pa bo, če ga boste oplemenitili s pravimi dodatki in tako ne samo navlažili telo, temveč tudi spodbudili prebavo, očistili organizem ter si zagotovili boljše počutje. Oglejte si šest najboljših dodatkov vodi.

Sveži sok limone ali limete

Limone in limete so odličen vir vitamina C, močnega antioksidanta, ki krepi odpornost, nevtralizira delovanje prostih radikalov, čisti telo in spodbuja prebavo. Napitek bo imel največjo moč, če ga boste zaužili zjutraj na tešče, seveda pa z njim lahko kadar koli pogasite žejo.

Sveži listki mete

Meto lahko sami vzgojite na vrtu, balkonu ali na okenski polici. Rastlina, znana po svoji značilni aromi, spodbuja nastajanje prebavnih encimov ter tako pomaga telesu pri absorpciji hranljivih snovi iz hrane. Poleg tega je zaradi pomirjajočih učinkovin odlična pri blaženju prebavnih težav. Litru vode dodajte nekaj listkov mete in počakajte vsaj nekaj ur, da ti oddajo aromo, ki bo pozitivno vplivala tudi na vaš zadah.

Klinčki

Ob tem, da blažijo prebavne motnje, se uspešno borijo tudi proti parazitom, ki lahko zaidejo v prebavila. V pol litra vode dodajte od pet do deset klinčkov in počakajte, da oddajo aromo. Ko vodo popijete, lahko klinčke pojeste, vendar pozor, njihov okus je zelo močan.

Korenina ingverja

Že stoletja se ingver uporablja kot zdravilo pri slabi prebavi, krčih, slabosti in napenjanju. Poleg tega pospešuje krvni pretok ter deluje protivirusno in protivnetno. Ingver velikosti palca narežite na rezine in ga dodajte litru vode. Tudi tega lahko po tem, ko tekočino popijete, pojeste, a ima, tako kot klinčki, močan okus.

Rezine sveže kumare

Kumare vodi zagotovijo dober, osvežujoč okus. Poleg tega spodbujajo čiščenje telesa, vsebujejo vitamine, antioksidante in vlakna ter pozitivno vplivajo na delovanje ščitnice. Polovico sveže kumare narežite na rezine in jih dodajte pol litru vode.

Cimet

Odlično deluje proti glivicam in spodbuja prebavo. Pospešuje pretok krvi, spodbuja razgradnjo maščob in uravnava količino krvnega sladkorja. Košček cimetove palčke položite v vodo in počakajte, da odda aromo, uporabite lahko tudi prah.