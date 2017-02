Šest dejstev, ki jih o ušesnem maslu morate poznati

Ušesno maslo ima svojo vlogo in nalogo: organe sluha varuje pred bakterijami, jih čisti in ohranja zdrave. Čiščenje ušes z vatiranimi palčkami ni priporočljivo, saj se odvečno izloča samo, tu pa je še nekaj dejstev, ki jih o tem telesnem izločku morate poznati.

Zelena barva

Običajno je maslo oziroma vosek od rumene, svetlo oranžne do temno rjave barve. Kadar je izcedek voden in zelenkasto obarvan, je to lahko znak, da imate vnetje ušes in bi morali obiskati zdravnika. Okužba se lahko pojavi iz različnih vzrokov, najpogosteje pa zaradi zadrževanja vode v ušesnem kanalu.

Suh vosek

Če je vaše maslo suho in v mrvicah, je velika verjetnost, da imate ekcem. Veliko posameznikov ima v ušesih ekcem, čeprav se tega ne zaveda. Najjasnejši znak tega je osip tudi na katerem drugem delu telesa in je ob pravilnem zdravljenju lahko premagljiv.

Neprijeten vonj

Ušesno maslo je večinoma brez vonja. Kadar ima močan vonj, je to lahko znak, da gre za vnetje srednjega ušesa, ki bi ga morali čim prej začeti primerno zdraviti.

Teče iz ušesa

Če v ušesih čutite vlago po vadbi, razloga za skrb ni, saj gre najbrž za posledico znojenja. Če pa na vzglavniku opazite zjutraj vosek, ki je ponoči v večji količini pritekel iz ušesa, imate najbrž okužbo ali kronične težave z ušesi, o katerih bi se morali posvetovati z zdravnikom.

Čutite ga v ušesu

Če v ušesih stalno občutite pritisk, je vaš ušesni kanal najbrž zamašen in bi morali obiskati zdravnika, da ga očisti. Ne poskušajte tega početi z vatiranimi palčkami, saj boste maslo z njimi le globlje potisnili v ušesni kanal in poslabšali zadeve ter celo poškodovali sluh.

Stalno vas srbi

Občasno srbenje je povsem normalno, če je srbenje stalno prisotno, obiščite zdravnika, v vašem sluhovodu je najbrž prisotno glivično vnetje. Če se v sluhovodu razmnožijo glivice, lahko močno poškodujejo bobnič, zato je treba okužbo hitro in povsem pozdraviti.