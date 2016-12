Sem samotna kaplja ali del večjega morja

Praznični december nas večina doživlja kot nekaj radostnega, veselimo se razigranega vzdušja na sprehodu po okrašenem mestu, druženja s prijatelji, družinskih srečanj ali pohajkovanja v dvoje. Žal pa ni vse in vedno tako, kot kaže prevladujoča magična podoba. Mnogi nimajo nikogar, s komer bi praznovali, in s strahom pričakujejo dni, ko se je družbeno zapovedano veseliti. Prav bi bilo, da se spomnimo samih in osamljenih, že kratek obisk ali voščilnica lahko veliko pomenita. O samoti, osamljenosti in o tem, kako pomagati sebi in drugim v tovrstnih stiskah, smo se pogovarjali s psihoterapevtko in socialno pedagoginjo mag. Tatjano Verbnik Dobnikar, ki deluje kot samostojna psihoterapevtka in kot svetovalka v osnovni šoli.



Samote in osamljenosti ne gre metati v isti koš?



Nikakor. Samota pomeni umakniti se od nečesa, iti stran. Ta samota je lahko zaželena in prostovoljna. Lahko se odločimo za življenje v samoti, ampak se kljub temu počutimo povezani z ljudmi in okolico. Osamljenost pa je nekaj drugega. Lahko sem namreč med ljudmi in sem osamljena, ker z njimi nimam povezav.



Lahko smo torej sami, a ne osamljeni, in obratno, osamljeni med ljudmi?



Točno, osamljenost pomeni, da ne čutim povezanosti ne glede na to, ali sem v samoti ali v družbi. Osamljenost ni nujno povezana s samoto. In samota ni nujno negativna, osamljenost pa je. Gre za to, da si osamljeni želi povezanosti, pa je nima.



Seveda se vprašamo, kako je lahko kdo osamljen med ljudmi.



Vzroki za osamljenost so različni. Morda okoli sebe nimamo dovolj ljudi, na primer v tujini, lahko pa je ljudi dovolj, pa imamo z njimi površinske odnose, ki nas ne zadovoljujejo. In ta občutek osamljenosti je gotovo težji. Če sem v samoti, namreč lahko rečem, v redu, grem med ljudi, pa ne bom več osamljena. Kaj pa v družini? Občutek osamljenosti kljub partnerju in otrokom je izjemno obremenjujoč.



Osamljenost nam najprej prikliče v zavest starejše, ki živijo sami. Kaj pa otroci?



Otroci velikokrat potožijo, da so osamljeni. Eni so dejansko veliko sami, na primer v enostarševskih družinah in tam, kjer starši veliko delajo. Ti otroci si želijo večje družine, želijo si, da bi jih kdo pričakal, ko pridejo iz šole. Spomnim se deklice z obsesivno kompulzivno motnjo, ki se je v razredu še kar vključila, doma pa je bila polna strahov. Živela je samo z mamo in pogosto je bila sama doma. Samote se je bala, nenehno je preverjala, ali so vrata in okna dobro zaprta in zaklenjena.



Bi se lahko v tem času družila s sošolkami?



Seveda, vendar starši otrokom v času, ko so sami doma, pogosto ne dovolijo obiskov, da ne bi kakšne ušpičili, še manj jim dovolijo, da bi šli ven, ker se lahko bogvekaj zgodi. In otroci so vse bolj osamljeni. Pri omenjeni deklici nam je težave uspelo rešiti, izginile so dobesedno čez noč, ko sva prepričali mamo, da ji je kupila kužka. Zdaj ima nekoga, za katerega skrbi, ki jo vedno čaka in je vedno z njo. Živali imajo izjemno zdravilno moč.



In če ni kužka, si pomagamo s tehnologijo? Kakšen je njen vpliv na odnose med ljudmi?



Nad druženjem na družabnih omrežjih pogosto vihamo nos, češ da ustvarjajo površinske, brezosebne odnose. To je seveda res, vendar menim, da uporaba tehnologije ni nujno slaba. Poglejmo primer fanta, ki je prek neke videoigrice spoznal nekaj prijateljev. Tako jih je sam imenoval, v stikih pa so bili le prek skypa. Fant si je zaželel, da bi se z novimi prijatelji srečali. Bili so iz različnih krajev, zato je bilo treba na avtobus, priti v Ljubljano … S pomočjo odraslih mu je srečanje uspelo organizirati in fantje so bili izjemno veseli, da so se spoznali tudi v živo. To je dobra plat tehnologije, saj je lahko v pomoč pri navezovanju stikov.



Nas lahko po drugi strani oddaljujejo od ljudi?



Tudi to drži, pa tudi to, da je kakovost stikov prek tehnologije drugačna. Težava se pojavi, če zaradi virtualnega druženja realni stiki začnejo pešati. Pa še nekaj je, druženje z internetnimi prijatelji je bolj preprosto kot z realnimi. Pri teh stikih imamo veliko nadzora, v konfliktnih situacijah stik preprosto prekinemo. Lažje se umaknemo kot v realnem svetu.



Mnogi, zlasti starejši, ne morejo niti do spletnih prijateljev. So prav oni najranljivejša skupina osamljenih?



Starejšim je gotovo najtežje. Morda so imeli stike, družino, sosede, pa so jih iz različnih razlogov prekinili, ljudje preprosto začnejo izginjati, bodisi so umrli, se odselili … Pogosto imajo težavo ohraniti stare stike, kaj šele vzpostavljati nove. Preprosto čakajo doma, da kdo pride, namesto da bi se sami odprli in koga poiskali. Tu je zelo pomembna skrb okolice, da takim ljudem pomaga v stiski. Da gredo do nekoga, ki se sam ne zmore odpreti navzven.



Pa smo pripravljeni na to?



Vprašajmo se, bom šla obiskat osamljeno teto? Ljudje premalo skrbimo za druge, ki so pomoči potrebni. Tudi v smislu, da pridem voščit novo leto. Nekaj je organiziranih skupin, ki to počnejo, prostovoljci, Rdeči križ, ki ima sezname upokojencev, tudi gasilci, ki prinesejo koledar in voščijo za praznike. Upokojencem veliko pomeni, če dobijo voščilo iz nekdanje službe ali so povabljeni na službeno zabavo. Namreč, če se nekdo spomni name, pomeni, da obstajam.



Prej ste omenili kužka. Kako lahko živali pomagajo osamljenim?



Ko je moja mama postala vdova, zagotovo ne bi šla ven, a ker je imela psa, je morala vsak dan vsaj dvakrat na sprehod. Čeprav smo otroci skrbeli zanjo, jo je kužek reševal. Ne le, da pes človeka prisili v gibanje, pomaga tudi negovati socialne stike. Lažje je poklepetati z mimoidočim, če imata vsak svojega psa na povodcu. Podobno pred osamljenostjo lahko rešuje vrt. Človek mora iti ven, delati, mimogrede se spoprijateljiti s sosedi, izmenjujejo semena, pridelke, klepetajo … predvsem pa je v stiku z naravo, opazuje naravne cikluse rastlin, posluša ptice, opazuje žuželke. Vse to olajša vzpostavljanje ali ohranjanje stikov. Strah pred ljudmi je lahko huda ovira, ki s starostjo postaja vse večja.



In lahko vodi v izoliranost, dejansko in duhovno?



Za ljudi je izjemno pomemben občutek, da so del nečesa večjega, pomembnega. Lahko je to pripadnost religiji, mnogi se v starosti obrnejo k temu, kot nekaj višjega lahko čutimo naravo, pravzaprav kar koli, kar nas z nečim povezuje. Mislim, da je najtežje tistim, ki se počutijo izolirani. Velika razlika je, ali se počutim kot samotna kaplja v morju ali čutim, da sem del večjega morja.



Med prazniki se ta občutja najbrž še poglabljajo?



Pritisk naše kulture in družbe je ogromen. Mediji nas prepričujejo, da moramo biti skupaj, z družino, da moramo praznovati, se veseliti, se družiti in imeti radi, pa četudi se sicer ne maramo. Ampak praznični dnevi v bistvu niso nič drugačni kot preostali, zakaj bi jih delali pomembnejše in s tem povečali bolečino? Seveda je dobro, da si naredimo lepe dneve, izkoristimo praznično vzdušje, lučke… tisti, ki so pri močeh, naj gredo ven … Najprej pa se vprašajmo, kaj si res želimo, in poskušajmo to uresničiti.



Recimo, da si želimo družbe, pa nimamo nikogar.



Poglejmo pragmatično. Nimaš družine, partnerja, hočeš pa biti s kom. Raziskujmo, kaj se da, grem lahko ven silvestrovat, bi koga lahko povabila domov k sebi, se priključila skupnemu silvestrovanju, številna društva jih organizirajo. Če ni družine, poskusimo poiskati družbo.



In če to ne uspe in bomo kljub temu sami? Ignorirati ali sami sebi pričarati praznično vzdušje?



Tudi tega se lahko lotim na dva načina. Lahko si rečem, joj, božič je, jaz bom pa sama. Lahko pa rečem v redu, poskrbela bom, da se bom imela čim lepše, čeprav sama. Skuhala si bom nekaj dobrega, popila kozarec vina, brala knjigo ali gledala televizijo, morda šla na sprehod. Če bi rada koga povabila, lahko to storim tudi kateri drug dan. Iz danih možnosti naredim najbolje zase.



To se sliši tako preprosto, a ti načrti se lahko izjalovijo in opolnoči stiska postane huda, da bi človek šel kar pod vlak …



Samo tega ne, če je prehudo, je treba poklicati koga, tudi SOS- ali kateri drug telefon, namenjen ljudem v stiski. Med prazniki je klicev res več, a ne prav opolnoči na silvestrovo, temveč že prej, popoldne in zvečer, ko se tudi poveča konfliktnost v družinah. Pozitivno vlogo pa v takih trenutkih odigrajo tudi spletna družabna omrežja. Ljudje se povežejo med sabo, poklepetajo, si zaupajo stiske in lažje prenašajo osamljenost. Resda pri internetnem druženju manjka neposreden stik in seveda je lepše v pravi družbi, ko lahko nekoga objameš, a vendar je vsaj nekaj. Prepričana sem, da družabna omrežja niso slaba, ampak lahko celo pomagajo.



Dobra misel za konec?



Poskrbimo drug za drugega in sami zase. Če gre nekdo, ki je osamljen, k drugemu osamljenemu, naredi dobro za oba. Razdalja med dvema je z obeh strani enaka, dajmo vsi nekaj od sebe. Osamljeni ljudje včasih delajo napako, da gredo s kritiko nad druge. Če rečem: »Ah, nihče se ne spomni name …« to ni vabeče. Bolje je slišati: »Pridi na čaj, da nama bo lepo.« Ali namesto: »Nikogar ne zanima, kako sem,« rečem, »kako si, rada bi te videla, saj se dolgo nisva srečala...«