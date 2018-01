Sedem vrst čajev, ki jih telo obožuje

Čaj se ponaša s številnimi pozitivnimi učinki na zdravje, ti pa so odvisni od same vrste toplega napitka. Dobro je zato ločevati tradicionalne čaje od zeliščnih in sadnih. Predstavljamo sedem vrst, ki jih telo obožuje.



Vsi tradicionalni oziroma pravi čaji izvirajo iz rastline, imenovane čajevec. Obstajajo štiri kategorije teh čajev:

beli čaj,

zeleni čaj,

oolong čaj,

črni čaj.

Razlika med njimi izhaja iz stopnje oksidacije oziroma od fermentacije lističev, vsi pa vsebujejo kofein.



Zeliščni in sadni čaji se od prvih razlikujejo. Običajno ne vsebujejo kofeina in so pripravljeni iz posušenega sadja ali zeliščnih rastlin.

Zeleni čaj

Najbolj priljubljen čaj na svetu. Znan je po bogati vsebnosti antioksidantov, ki krepijo organizem. Blaži oksidativni stres, sodeluje pri uravnavanju krvnega tlaka in holesterola ter pomaga pri izgubljanju kilogramov.



Kofein v zelenem čaju spodbuja delovanje živčevja, krepi mentalno zavest in pozitivno vpliva na presnovo.

Črni čaj

Črni čaj je pri nas manj priljubljen od zelenega, čeprav po pozitivnih učinkih na zdravje za njim ne zaostaja. Prav tako namreč vsebuje polifenole, ki nižajo tveganje za nekatere oblike raka, pred poškodbami varujejo DNK in skrbijo za zdravo srce in ožilje.



V skodelici črnega čaja je od 50 do 90 miligramov kofeina.

Oolong čaj

Bogatejši, kot sta zeleni in črni čaj, je s teinom, v njem pa je manj kofeina, približno 30 miligramov na skodelico. Tako kot zeleni in črni čaj vsebuje antioksidante, ki varujejo pred številnimi boleznimi, pomaga pri hujšanju in pri uravnavanju holesterola ter tako spodbudno vpliva na zdravje srca in ožilja.



Ob zdravem življenjskem slogu je zato koristen dodatek prehrani.

Kamilični čaj

Gre za zeliščni čaj in ne vsebuje kofeina, znan pa je po svojem pomirjujočem učinku na telo. Uživanje kamiličnega čaja pomaga pri blaženju tesnobnosti, pri nespečnosti in pri želodčnih težavah.

Rooibos čaj

Še en zeliščni čaj, ki ne vsebuje kofeina. Krepi odpornost, blaži želodčne težave in pozitivno vpliva na delovanje možganov, zavira tek ter skrbi za čisto kožo.

Kurkumin čaj

Težko bi rekli, da gre za tipičen čaj, saj se ne pripravlja iz lističev ali cvetov, temveč iz prahu te začimbe. Recept za čaj iz kurkume običajno vsebuje mleto kurkumo, med, limono, lahko tudi ingver, cimet in muškatni orešček.



Vsebuje močne protivnetne snovi in ga zaradi kombinacije začimb ne gre uživati v prevelikih količinah, saj sicer lahko vodi v težave s prebavili.

Čaji z okusom

Pogosto se tradicionalnim čajem dodaja mešanice s sadnim ali z zeliščnim okusom. Te nekoliko zakrijejo prvoten okus pravih čajev, zato so pri nekaterih celo bolj priljubljeni kot ti brez dodatka, dodani okusi pa ne zmanjšajo pozitivnih učinkov čajev.