Sedem ubijalcev prehlada

Poletje je za nami, hladnejše obdobje leta pa prinaša številne okužbe, zaradi katerih pogosto teče iz nosov ter nas spremljata kihanje in kašelj. Prehlad je res prava nadloga. Da vas ne bi prepogosto pestil, se mu z okrepljenim imunskim sistemom poskušajte izogniti. Poglejte, kaj še danes umestiti na jedilnik in se tako pripraviti na sezono virusnih okužb.

Ječmen in oves

Žiti, ki sta polni beta glukana in zato znatno pripomoreta h krepitvi odpornosti. Beta glukan je topna vlaknina, ki pozitivno vpliva na ravnovesje bakterij v črevesni flori, pravo razmerje med bakterijami pa pozitivno vpliva na delovanje imunskega sistema. Uživanje ječmena in ovsa prav tako spodbuja celjenje ran ter krepi delovanje antibiotikov, kadar so ti vendarle potrebni.

Čaj

Naravni zeliščni čaji so veliki zavezniki zdravja. Preden dnevi postanejo mrzli, popolnite svoje zaloge s čaji materine dušice, rmana, kamilice, poprove mete, velike koprive ter se z njimi razvajajte v hladnih večerih. Tudi zeleni čaj igra zaradi bogastva antioksidantov v zaščiti pred virusi pomembno vlogo.

Morski sadeži

Kot močan antioksidant element selen krepi odpornost organizma. Selen spodbuja bela krvna telesca k proizvodnji citokina. Gre za protein, ki je zaslužen za odpravljanje virusa gripe iz telesa. Dober naravni vir selena je morska hrana. V njej je prisoten tudi cink, ki je prav tako močan zaveznik odpornosti. Ta element se nahaja še v govedini in mesu na sploh.

Gobe

Bela krvna telesca, ki veljajo za zaščitnika našega zdravja, postanejo močnejši tudi z rednim uživanjem gob. Snovi iz njih namreč spodbujajo organizem k izgradnji učinkovitejšega imunskega sistema, ta se zato lažje bori tako z virusnimi kot tudi bakterijskimi okužbami. Na srečo je prav jesen z njimi izjemno bogata.

Piščančja juha

Nobena druga juha tako izdatno ne okrepi odpornosti kot prav piščančja oziroma kurja. Med kuhanjem se namreč iz mesa sprošča vrsta beljakovine, ki ima podobno sestavo kot zdravila proti bronhitisu. Z dodatkom česna in čebule pa je še učinkovitejša.

Česen

Kralj naravnih zaščitnikov pred gripo in prehladom pa je nedvomno česen. Njegova aktivna sestavina alicin je zaslužna za uspešno bitko z bakterijami in virusi. Tako varuje pred okužbami, učinkovit pa je tudi v preventivi pred rakom debelega črevesa in želodca.