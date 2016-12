Sedem tekaških namigov za nosečnice

Če sodite med zavzete ljubiteljice teka, vas dejstvo, da ste v veselem pričakovanju, najbrž ne bo odvrnilo od tega, da ne bi vsak dan odtekli vsaj kakšen kilometer. Pa naj bo v naravi ali na tekaški stezi doma oziroma v telovadnici, kar je v zimskem času morda boljša izbira. Študije kažejo, da je z nekaj prilagoditvami tek zdrav za bodočo mamico in otroka. Oglejte pa si sedem namigov, ki jih pri tem gre upoštevati.

Omislite si nov par čevljev

Dokazano je, da nosečnost vpliva na centre za ravnotežje. Prav tako boste zaradi nosečnosti lahko izdatneje zatekali, kar velja zlasti za noge. Kakovostni tekaški čevlji s pravo oporo in iz fleksibilnih materialov bodo v veliko pomoč. V njih boste lažje ohranjali ravnotežje, poleg tega pa vas med tekom ne bodo tiščali.

Priskrbite si prava oblačila

Res boste za kakovostna oblačila morali odšteti nekaj denarja, a pomislite, vaše dojke se večajo in med vadbo jim mora dober športni modrček nuditi pravo oporo. Prav tako si priskrbite oblačila, v katerih bo koža lahko dihala in ki bodo vpijala odvečni znoj. Med nosečnostjo je koža občutljivejša kot sicer in le v primernih oblačilih bo zaščitena pred draženjem ter izpuščaji.

Posvetujte se z zdravnikom

Vedno se o svojih načrtih z vadbo posvetujte z ginekologom. On pozna vaše stanje, vašo zdravstveno zgodovino in tveganja za morebitne nevšečnosti. Lahko vam pomaga sestaviti primerno rutino vadbe in vas opozori, kje in kdaj morate biti prav posebej previdni.

Ne bodite prestrogi do sebe

Ne glede na to, kakšne cilje ste si zastavili, med tekom predvsem poslušajte svoje telo. Izogibajte se pretiranim naporom in dolgim razdaljam. Malce utrujenosti boste zagotovo občutili, a če se pojavi vrtoglavica ali občutite, da ne zmorete več, hodite ali upočasnite ritem.

Za dodatno varnost spremljajte srce

Med tekom vedno spremljajte srčni utrip. Ta sme biti več kot enkrat in pol hitrejši od običajnega. Lahko si pomagate s tekaško uro ali katero od aplikacij, ki so temu namenjene.

Ne pozabite na razrezanje

Nosečnice, ki telovadijo, pogosteje občutijo bolečine v hrbtu in nogah. To je posledica dodatne teže, ki jo nosijo. Pred vadbo zato vedno opravite nekaj raztezalnih vaj. Osredotočite se na stegna in podkolenski del nog ter se zavarujte pred bolečinami.

Če občutite le malo nelagodja, prenehajte

Težave z dihanjem, vrtoglavica, nenavadna bolečina in podobni znaki vas opozarjajo, da morate tek končati in se posvetovati z zdravnikom. Nikar jih ne preslišite in ne spreglejte.