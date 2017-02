Sedem stvari, ki se jim morate ob zapeki izogibati

Vsaj občasno zapeka prizadene vsakogar, čeprav drži, da se pri ženskah pojavi pogosteje kot pri moških. Domnevno zato, ker je njihovo debelo črevo nekoliko daljše. »Zadeva ni vedno nedolžna in ima ob daljšem trajanju neprijetne posledice,« opozarja gastroenterologinja Lee Ann Chen iz medicinskega centra New York. To pomeni, da je zaprtje treba čim prej odpraviti in se nekaterim početjem izogibati, predvsem sedmim, da ne bo treba iskati zdravniške pomoči.

Uživanje predelane hrane

Na zdravo prebavo na prvem mestu vpliva prava hrana (z dosti vlaknin in vode). Predelana hrana to ni, saj je bogata z maščobami, ki upočasnijo prebavo in še pripomorejo k zapeki. Kot opozarja Toyia James-Stevenson, gastroenterologinja z univerze Indiana, je ta hrana prav tako bogata z enostavnimi ogljikovimi hidrati, ki slabo vplivajo na prebavne procese, saj v našem črevesju ni encimov, ki bi jih pravilno razgradili. »Enostavni ogljikovi hidrati so denimo v kruhu, krekerjih in testeninah,« pravi in dodaja, da lahko povzročajo tudi druge prebavne težave (napihnjenost in pline). Ob zapeki pozabite na smokije in čips ter raje posezite po sadju, zelenjavi, rjavem rižu, ovsu in fižolu. Na dan bi za zdravo prebavo morali zaužiti 25 do 30 gramov vlaknin. V prehrano jih uvajajte postopoma, dokler ne dosežete priporočene količine.

Pitje kofeina in alkohola

Čeprav se vam zdi jutranja kava odlična ideja, kakor alkohol spodbuja dehidracijo in s tem ovira normalen potek prebave in zaprtje še poslabša. Res je sicer, da kava pri nekaterih izzove drisko, a v vsakem primeru je najboljša tekočina za premagovanje omenjene tegobe voda. Primerna količina tekočine (vode, zeliščnih čajev) je najboljši zaveznik za zagotavljanje zdrave prebave.

Uživanje veliko mleka in mlečnih izdelkov

Mleko in mlečni izdelki lahko izzovejo napihnjenost, zato se jim je v času, ko imate s prebavo že dovolj težav, boljše izogibati. Ti učinki so največkrat povezani s pomanjkanjem laktaze, ki jo prebavila potrebujejo za razgradnjo laktoze na enostavne sladkorje, da jih telo lahko absorbira. Zlasti izdelki z veliko laktoze (kravje mleko, sladoled, smetana in mehki siri) so ob zapeki odsvetovani. Za tiste, ki brez njih ne morejo, obstaja spodbudna novica: dobra alternativa so mleko brez laktoze, trdi siri in jogurti.

Zanemarjanje vadbe

Vadba spodbuja delovanje vseh telesnih organov, zaradi neaktivnosti pa tudi v prebavila prihaja manj krvi ter kisika, zato ne morejo dobro delovati. Tudi kadar vas muči zaprtje, je dobrodošla vsaka oblika vadbe, od hoje, teka in kolesarjenja do plavanja in joge. Izberite kar koli, pomembno je le, da ste dejavni.

Uživanje nadomestkov s kalcijem in železom

Nadomestki s kalcijem in železom lahko povzročijo ali poslabšajo zaprtje. Res je, da je včasih pomanjkanje teh elementov treba zdraviti po navodilih zdravnika, a če opazite, da imajo z njim bogati nadomestki stranske učinke, se z njim posvetujte. Večkrat se zatekajte k alternativam: uživajte več s kalcijem in železom bogate hrane (v resnici včasih štejejo drobne spremembe), nadomestkov pa nikoli, zlasti ne ob zaprtju, ne jemljite na lastno pest.

Jemanje protibolečinskih tablet

Če se z njimi vsak dan ali pogosto borite z bolečinami, preverite njihove stranske učinke. Nekatera od njih namreč upočasnjujejo prebavo in povzročijo zapeko. Če jih uživate po navodilih zdravnika, ga prosite za tiste, ki ne vplivajo na prebavila, sicer pa z njimi v nobenem primeru ne gre pretiravati.

Pretiravanje z odvajali

Farmacija ponuja veliko zdravil, ki naj bi odpravile zaprtje, a ta naj bodo zgolj izhod v sili, pa naj gre za kemične ali zeliščne pripravke. Črevesje se namreč lahko nanje hitro navadi, se poleni, zato so potrebni vse večji odmerki, brez njih pa sploh ne more več opravljati svoje funkcije. To pa je le eden od stranskih učinkov jemanja odvajal. Zaradi nepopolne prebave lahko telesu kmalu začne primanjkovati ključnih hranljivih snovi, saj jih organizem ne more absorbirati iz hrane, ki prehitro zaide v debelo črevo. To lahko privede do aritmije srca, bolečin v mišicah in izčrpanosti. Odvajala naj bodo skrajna možnost in nikakor jih ne jemljite dlje časa ter brez posvetovanja z zdravnikom.

Najboljše je rešitev poiskati v primerni hrani in probiotikih, ki bodo prebavilom pomagali na povsem naraven in neškodljiv način.