Sedem simptomov, ki morda nakazujejo depresijo

Vsakega petega odraslega v nekem življenjskem obdobju tare depresija. Ta se kaže na različne načine, dobro pa je poznati njene prve simptome. Ti so po zagotovilih psihologov pri moških drugačni kot pri ženskah.

Razlike med spoloma

Medtem ko se moški v depresiji pogosto nespečni, ženske potrebujejo več spanca. Moški praviloma izgubijo tek, ženske pa jedo več kot običajno in se zaradi kopičenja kilogramov počutijo še krive. So pa seveda izjeme, odzivi telesa na ta pojav so namreč odvisni tudi od hormonskih sprememb in čustvovanja v različnih situacijah.

Eden ali več naslednjih simptomov lahko nakazuje, da ste depresivni:

spremembe v spanju: lahko, da spanca nenadoma potrebujete vse več, se zbujate utrujeni, se ponoči zbujate brez pravega razloga ali zvečer sploh ne morete zaspati;

pomanjkanje koncentracije: zato nezmožnost opravljanja tako preprostih opravil, kot so branje knjig, časopisov ali gledanje televizije;

pogosti občutki brezupa in nemoči;

izčrpanost in pomanjkanja energije;

pomanjkanje potrpežljivosti, tolerance in nagnjenost k burnim reakcijam.

spremembe v prehrani: večji apetit ali pomanjkanje teka;

misli, da je življenje nesmiselno in ni vredno truda.

Depresija: notranje krvavenje duše

Depresija je resna bolezen in postavitev prave diagnoze ter primerno zdravljenje sta ključna pri njenem premagovanju. Če pri sebi daljše obdobje opažate prisotnost omenjenih simptomov, poiščite pomoč. Spopadanje s to duševno boleznijo ni nobena sramota.