Sedem resnic o elektronskih cigaretah

Mnogi menijo, da so elektronske cigarete bolj zdrave od običajnih, koliko pa je ta izum 21. stoletja v resnici škodljiv? Najnovejše raziskave odkrivajo sedem resnic o njih, ki bi jih morali poznati.

Niso vse enake

Škodljivost je odvisna od naprave, ki jo uporabljate. Nekdanje študije so opozorile, da vse vsebujejo formaldehid, zadnja, katere izsledke povzema Environmental Science and Technology, pa je pokazala, da starost naprave in način uporabe vplivata na količino kancerogenih snovi, ki jih vdihnete. Povedano drugače: starejše so naprave, več strupov pride v vaše telo.

Prvi dim ni enak zadnjemu

Prvi in zadnji dim iz elektronske cigarete sta povsem različna po sestavi. Ista raziskava je namreč dokazala, da se emisija toksičnih snovi z vsakim dimom poveča tudi za 10-krat. Do tega pride, ker se kemikalije med kajenjem nalagajo v notranjosti naprave, količina strupenih snovi, ki prehaja v telo, pa zaradi te obloge naraste.

Okusi so slabši

Tekočine, ki izparevajo in imajo okus, so še slabše od običajnih, so zapisali v študiji, ki je bila objavljena v publikaciji Tobacco Control. Ko so proučevali njihovo toksičnost, so znanstveniki celice bronhijev izpostavljali različnim okusom (mentol, jagoda, kava, običajni tobak). Ugotovili so, da okusi spodbujajo poškodbe na celicah, kot najškodljivejši pa se je izkazal okus jagode.

Ženske jih kadijo pogosteje

Ženske so bolj naklonjene elektronskim cigaretam kot moški. Študija, objavljena v publikaciji American Journal of Preventative Medicine, trdi, da je med mladimi ženskami z visokimi dohodki največ takšnih, ki so že preskusile omenjene izdelke.

Pri odvajanju od kajenja niso dober izbor

Ista raziskava je odkrila tudi, da 85 odstotkov ljudi elektronske cigarete uporablja, ker želi prenehati kaditi klasične. Kot so zapisali v publikaciji The Lancet Respiratory Medicine, pa je pri tistih, ki si z njimi pomagajo, za 28 odstotkov nižja možnost, da bi premagali škodljivo razvado kot pri onih, ki jih ne uporabljajo.

Oznake so zavajajoče

Študija, objavljena v časopisu Tobacco Control, je pokazala, da oznake na tekočinah niso vedno točne. Med 23 tekočinami, za katere so proizvajalci zatrjevali, da nikotina ne vsebujejo, jih je 43 odstotkov to snov vsebovalo.

Še vedno škodujejo

Ker elektronske cigarete ne gorijo, pride do manjšega zgorevanja škodljivih rakotvornih snovi kot pri običajnih. Prav zato velja prepričanje, da so bolj zdrave. A kot se je izkazalo v prej omenjenih raziskavah, vendarle niso tako nedolžne, saj vsebujejo tudi nikotin in druge škodljive snovi.