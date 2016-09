Sedem razlogov za utrujen pogled

Zatekle in zabuhle oči res niso nekaj, kar bi si želeli. Pogled zaradi njih še zdaleč ni bister, videti pa ste utrujeni in neprespani, čeprav ste morda povsem dovolj in dobro spali. »Na srečo v večini primerov ne pomenijo razloga za preplah, praviloma ne nakazujejo resnih obolenj,« tolaži Mike Swann, dermatolog iz Misurija, in navaja najpogostejše vzroke zanje.

Povečali ste gretje

Jutra in večeri so že hladni. Morda ste preverili, kako deluje vaše gretje, in ste, ko ste ga prižgali, malce pretiravali. Zaradi suhega zraka ne trpi le vaša koža, temveč tudi pogled. Vročina namreč vpliva na sluznico v zrklih in razdraži občutljiva tkiva v njih, posledica pa so zatekle in zabuhle oči.

Premalo ste spali

To ste že vedeli, pa vseeno ponovimo: slab ali nezadosten spanec se najprej pokaže na očeh. Če temu dodate stres, je zadeva še izrazitejša. »Kadar ste napeti, telo sprošča kortizol, ta pa povzroča zadrževanje tekočin v telesu,« pravi Swann. Če telo zadržuje preveč vode, trpijo tudi oči.

Nastopila je sezona alergij

Zatekle in zabuhle oči so pogosto posledica alergije. Telo je ob stiku z alergenom v popolni pripravljenosti in se brani s povečanim izločanjem histamina. V nekaterih primerih, ko se histamin sprošča v kožo, se na njej pojavi koprivnici podobna reakcija, zlasti je zanjo dovzetna nežna koža okoli oči.

Je tisti čas v mesecu

Lahko krivite predmenstrualni sindrom. Kakor je zaradi zadrževanja tekočin tedaj vaše telo na splošno bolj zateklo, se tudi okoli oči zadržuje več vode, zaradi česar so te zabuhle. Tako kot napihnjen trebuh in zatekle roke pa bo s tem, ko bodo tisti dnevi mimo, izginile tudi zatekle oči.

Jokali ste

Vemo, da ni nobena tolažba, a vendarle: zateklost oči zaradi joka je posledica pospešenega delovanja solznih žlez. Kadar te delujejo s povečano močjo, so solze manj slane in bolj vodene, pravi Swann. Razlika med koncentracijo soli v solzah in tkivih okoli oči povzroča zatekanje vek.

Pretiravali ste s pijačo ali slanimi prigrizki

»Očesna tkiva in koža okoli njih so občutljiva ter se odzovejo že na majhno spremembo v prehrani,« opozarja dermatolog. Zlasti je to opazno ob pretiravanju z alkoholom, zatekanje obočesnih tkiv in s tem zabuhle oči pa povzroča tudi preslana hrana, saj spodbuja zadrževanje tekočine v telesu.

Imate težave s ščitnico

V večini primerov zabuhle oči res niso razlog za skrb, lahko pa nakazujejo resnejše zdravstvene težave. Po besedah Swanna lahko pride pri ljudeh, ki trpijo zaradi nekaterih oblik pretiranega delovanja ščitnice, do znatnega kopičenja maščobe okoli oči, kar povzroča njihovo zabuhlost. Ta je lahko tudi posledica lupusa ali drugih bolezni vezivnih tkiv.

Kako se jih znebiti?

Kadar ne gre za resnejše težave, je zateklost oči zlahka premagljiva. Za hitro rešitev Swann priporoča uporabo ohlajenih rezin kumare ali uporabljenih čajnih vrečk. Položite jih za 15 minut na oči. Hlad ublaži vnetje, prav tako zmanjša nastajanje histamina in omili zatekanje. Sicer pa se je v primeru alergij primerno obrniti na zdravnika, enako tudi ob sumu na težave s ščitnico.