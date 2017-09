Sedem preprostih korakov do hitrejše presnove

Če bi radi izgubili kakšen odvečni kilogram ali izboljšali svoje zdravje, morate najprej pozornost nameniti presnovi. Kadar je ta upočasnjena, je doseganje želenih rezultatov oteženo, z naslednjimi sedmimi preprostimi koraki pa jo boste nedvomno brez težav pospešili.

Pijte več vode

Kadar telesu dovajate premalo tekočine, je presnova upočasnjena, poleg tega so preobremenjena jetra, ki veljajo za glavni filter našega telesa. Najboljši pijači za dobro presnovo in s tem za brezhibno delovanje telesa sta voda in zeleni čaj.

Izbirajte naravna živila

Modro izbirajte živila, ki se nahajajo na vašem krožniku. Hrana, ki vsebuje veliko pesticidov, rastnega hormona in antibiotikov, upočasnjuje presnovo.

Zbujajte se prej

Sončna svetloba spodbudno vpliva na porabo energije telesa. Zgodnje bujenje pripomore k uravnovešanju biološke ure in tudi tako pozitivno vpliva na metabolizem.

Uživajte živila, ki pozitivno vplivajo na presnovo

Na prvem mestu so mlečni izdelki. Ti so bogat vir kalcija, ki pospešuje izgorevanje maščob, spodbuja izgradnjo mišic ter skrbi za močne kosti. Skrbite za pravo količino železa v prehrani, saj ta omogoča prenos kisika v tkiva vseh organov, in v zmernih količinah uporabljajte jodirano sol, da bi zagotovili pravilno delovanje žleze ščitnice.

Bodite fizično aktivni

Vse vrste fizične aktivnosti spodbujajo presnovo. Mišice za izvajanje vaj in obnovo potrebujejo energijo. Izberite vadbo, ki vam je najbolj všeč, in ji vsak dan namenite vsaj pol ure.

Usvojite zdrave prehranjevalne navade

Jejte na tri do štiri ure, med obroki si privoščite zdrave prigrizke in zmanjšajte vnos enostavnih ogljikovih hidratov ter povečajte vnos zdravih maščob.

Obvladajte stres

Stres je eden največjih sovražnikov zdravja in dobre presnove. Kadar je telo pod kronično napetostjo, je ta upočasnjena, zato s primernimi sprostitvenimi tehnikami obvladajte vsakodnevno napetost ter tudi tako poskrbite za zdravje telesa in duha.