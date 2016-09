Sedem pred spanjem dovoljenih živil

Nasveti o tem, čemu se pred spanjem izogibati, se kar vrstijo. Pa veste tudi, katera so živila, ki vam bodo pomagala potoniti v sen? Oglejte si sedem takih, ki jih, poleg vsem dobro znanega toplega mleka z medom, lahko jeste kadar koli, zlasti pa pred nočnim počitkom.

Češnje

Gre za sadje, ki vsebuje melatonin, za uravnavanje biološke ure zaslužen hormon. Če je tega v telesu premalo, boste zvečer kljub utrujenosti le težko zaspali. Zato velja, kadar so te na voljo, zvečer pozobati malce češenj. In kadar je njihova sezona daleč za nami? Enak učinek ima tudi češnjev sok, podobno pa na telo delujejo višnje in pripravki iz teh malce kislih sorodnic češenj.

Puranje meso

Vsebuje aminokislino triptofan. Ta je predstopnja serotonina, nevrotransmitorja, ki uravnava razpoloženje in zmanjšuje tesnobnost, strah ter napetost. Iz serotonina prav tako nastane hormon spanca melatonin, zato ima puranje meso na krepčilen spanec dvojni vpliv. Izberite pusto meso, saj maščobe, zaužite zvečer, upočasnjujejo prebavo.

Jasmin riž

Jasmin riž ali dišeči riž prihaja s severne Tajske in pri kuhanju oddaja prijeten vonj po jasminu. Zaradi svoje sestave se prebavlja počasi in ne povzroča hitrega porasta ter nato upada sladkorja v krvi. V eni od raziskav o njegovem vplivu na spanec se je izkazalo, da so tisti, ki so za večerjo izbrali omenjeno vrsto riža, potrebovali polovico manj časa, da so potonili v globok sen od onih, ki so uživali običajen riž.

Žita s sestavljenimi ogljikovimi hidrati

Jedi iz enostavnih ogljikovih hidratov (keksi in pecivo) niso dobra izbira pred spanjem, so pa na drugi strani tista iz sestavljenih kot nalašč za lahek sen. Kvinoja, ječmen, ajda v vseh oblikah so žita, ki so odličen izbor za večerjo. Kombinirajte jih z mlekom, ki prav tako vsebuje že omejeni triptofan, aminokislino za boljši spanec.

Banane

Banane slovijo po velikem odmerku kalija, minerala, ki je za dober spanec ključnega pomena. Poleg tega v sebi skrivajo še aminokislino triptofan in mineral magnezij. Slednji je ključen za dobro delovanje živčevja.

Sladki krompir

Sijajno živilo, ki vsebujejo sestavljene ogljikove hidrate. Ti spodbujajo spanec, kalij v njem sprošča mišice, je nizkokaloričen in brez maščob ter zato idealen za okusno večerjo.

Baldrijanov čaj

Nobena skrivnost ni, da baldrijanov čaj pomirja um in telo, zato je priporočljiv pred spanjem. Sijajno deluje na želodec, ga pomirja, sprošča mišice ter pomaga pri glavobolu. Skodelica, ki si jo boste privoščili zvečer, vas bo nedvomno zazibala v miren in krepčilen nočni počitek. Le če ste v veselem pričakovanju ali dojite, se mu izogibajte, saj njegovi učinki na nosečnost in dojenje še niso povsem znani.