Sedem odstotkov Slovencev ima diabetes

Za sladkorno bolezen (diabetes) je značilna previsoka koncentracija glukoze v krvi (previsok krvni sladkor). Pojavi se zaradi okvare trebušne slinavke, ki izloča premalo inzulina, in oslabljenega učinka inzulina na telesna tkiva. Posledica je oteženo prehajanje glukoze iz hrane v celice, previsok nivo krvnega sladkorja pa povzroča okvare žilne stene in s tem kronične zaplete sladkorne bolezni. Poznamo več tipov: tip 1 in tip 2, v nosečnosti in druge manj pogoste. Ocenjujejo, da jo ima pri nas že približno sedem odstotkov prebivalcev! Največ obolelih ima tip 2 (več kot 90 odstotkov), sladkorno bolezen pa odkrijejo tudi pri vsaki sedmi nosečnici.



Ne glede na tip je osnovni ukrep zdrav življenjski slog, pri tipu 1 pa tudi zdravljenje z injekcijami inzulina od pojava bolezni. Pri tipu 2 se zdravljenje običajno začne prav s spremenjenim življenjskim slogom (zdravo prehranjevanje, po potrebi zmanjšanje telesne teže, redno gibanje, opustitev škodljivih razvad). Ker propadanje trebušne slinavke napreduje, je slej ko prej treba uvesti tudi zdravila. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) zdravila za zniževanje krvnega sladkorja prejema več kot 108.000 bolnikov. Pri nekaterih je treba čez nekaj let preiti na zdravljenje z inzulinom. Smernice zdravega prehranjevanja, ki so priporočljive za bolnike s sladkorno boleznijo, so koristne za vse, saj taka hrana varovalno vpliva na zdravje. »Zdravniki in medicinske sestre vsakega bolnika s sladkorno boleznijo natančno poučijo o prehrani, osnovno vodilo za vse obolele ne glede na tip sladkorne bolezni pa je več obrokov na dan, vsak naj vsebuje tako ogljikove hidrate kot beljakovine, nadzor nad količino maščob – prevladuje naj olivno olje, uživanje hrane z veliko vlaknin, predvsem sveže sezonske zelenjave, in zmerna uporaba soli,« je povedala dr. Jelka Zaletel, dr. med. z NIJZ.



Pomaga tudi narava

V ljudski medicini se pri sladkorni bolezni uporablja kar precej zdravilnih rastlin, a uporaba teh ni znanstveno raziskana in potrjena, pravi prof. dr. Samo Kreft z ljubljanske fakultete za farmacijo. Pri nas se je tradicionalno uporabljal čaj iz fižolovih lupin. V zadnjih letih se je razširila tudi uporaba cimeta in sabljastega triplata, ki mu rečemo tudi grško seno, ponekod po svetu pa uporabljajo še grenko melono, gurmar in druge. Dokazi o učinkovitosti teh rastlin niso zadostni, poleg tega pa je pri cimetu težava še v potencialni strupenosti rednega jemanja v količinah, večjih od 1 g, zaradi vsebnosti kumarinov, opozarja sogovornik.



Na fakulteti že več let intenzivno raziskujejo učinke izvlečka iz vej bele jelke, »ki smo ga razvili pri nas in se imenuje belinal. Pri sladkorni bolezni deluje po več mehanizmih. Eden od učinkov je zaviranje encimov za razgradnjo škroba v prebavilih. To je podoben mehanizem, kot ga imajo zdravila z akarbozo, in ima le malo manjšo učinkovitost. Ta učinek smo dokazali v laboratoriju in tudi pri 31 zdravih prostovoljcih, ki smo jim merili koncentracijo glukoze v krvi po tem, ko so zaužili testni obrok 100 g belega kruha. Koncentracija sladkorja v krvi je bila najvišja, če so ga zaužili skupaj s prazno kapsulo (placebo), in se je zmanjšala za 35 odstotkov, če so kruh zaužili skupaj s kapsulo tega izvlečka, oziroma za 43 odstotkov, če so ga zaužili z akarbozo. Naslednja raziskava je pri sladkornih bolnikih pokazala, da se zniža tudi sladkor na tešče. To ni posledica zaviranja prebavnih encimov, temveč zasluga kombinacije protivnetnega učinka in izboljšanja odzivnosti na inzulin«. Povedal je še, da bi bila potencialno nevarna nekontrolirana sočasna uporaba tistih zdravilnih rastlin in zdravil, ki spodbujajo izločanje inzulina, saj preveliko delovanje inzulina vodi v nevarno znižanje krvnega sladkorja. »Belinal ne deluje po tem mehanizmu. Kombiniranje drugih mehanizmov, kot so zaviranje prebavnih encimov, protivnetno delovanje in preprečevanje inzulinske rezistence, pa ni nevarno.«