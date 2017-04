Sedem neverjetnih zdravilnih učinkov mlade čebule

Mlada čebula je ena prvih svežih zelenjav, ki se po dolgi zimi pojavi na naših krožnikih. Dobrodošla je ne samo zaradi okusa, ampak tudi zaradi zdravilnih učinkov. Vsebuje namreč vitamine A, C, K, E in B: tiamin (B1), riboflavin (B2), niacin (B3), piridoksin (B6) in folna kislina (B9). Od elementov so v njej najbolj zastopani kalij, kalcij, natrij, železo, fosfor, magnezij, baker, krom in v prehrani redkeje prisotni selen, mangan, fluor in kobalt.

Najboljša je surova

Kvercetin je še ena dragocena sestavina mlade čebule. Ta pigment iz skupine flavonoidov ima močno antioksidativno, antihistaminsko in protivnetno delovanje. Kot vsa druga zelenjava tudi mlada čebula zagotavlja veliko vlaknin. V 100 gramih stebel je teh kar 2,6 grama. Najboljša je surova, a tudi s kratko termično obdelavo ne boste izgubili vseh hranljivih snovi.

Varuje zdravje oči

Mlada čebula vsebuje karotenoide (vitamin A ter antioksidanta lutein in zeaksantin). Ti igrajo ključno vlogo pri ohranjanju zdravja oči. Redno uživanje mlade čebule očesne celice ščiti pred poškodbami in zavira nastanek degeneracije rumene pege, trdijo strokovnjaki z univerze Maryland.

Ohranja zdravje kosti in zob

Več študij je pokazalo, da mlada čebula pomaga k zdravju kosti. Vitamin K pomaga telesu pri izkoristku kalcija, ki je ključen za ohranjanje čvrstega skeleta. Vitamin C spodbuja sintezo kolagena, ki ohranja zdravje mišično-kostnega sistema. V mladi čebuli je tudi fluor, ki skrbi za močne kosti in zobe, baker pa ohranja zdravje sklepov.

Ščiti zdravje srca in krvnih žil

Snovi v mladi čebuli pospešujejo pretok krvi in tako preprečujejo tvorjenje krvnih strdkov. Za zdravje ožilja so posebej zaslužne žveplove spojine, ki lahko preprečijo številne srčno-žilne bolezni, med drugim visok krvni tlak ter srčno in možgansko kap. Kvercetin igra pomembno vlogo v zaščiti pred aterosklerozo. Tudi vitamina A in C skrbita za odpornost in manjšata nevarnost bolezni srca.

Znižuje povišano količino sladkorja v krvi

Krom v mladi čebuli ima niz koristnih učinkov na zdravje (denimo zaščita pred sladkorno boleznijo). Strokovnjaki s področja medicine se strinjajo, da je prav pomanjkanje tega elementa tesno povezano z inzulinsko odpornostjo, ki povečuje verjetnost sladkorne bolezni tipa dve. V Izraelu izvedena študija je pokazala, da 200 miligramov kroma na dan v treh tednih pri sladkornih bolnikih znatno zmanjša količino sladkorja v krvi. Kromu pomaga tudi fitonutrient alilpropildisulfid (APSD). Ta nadzoruje izločanje inzulina in tako pomaga v zaščiti pred povišanim sladkorjem v krvi.

Varuje pred rakom

V publikaciji American Journal of Clinical Nutrition objavljeni podatki italijanske študije so postregli z natančnimi številkami o tem, kako mlada čebula v vsakodnevni prehrani varuje pred različnimi malignimi obolenji. Najučinkoviteje preprečuje raka na požiralniku, sledijo rak jajčnikov, prostate, debelega črevesa, slinavke, ledvic in dojk. Druge študije so pokazale, da je pri ženskah, ki na teden zaužijejo dva obroka z mlado čebulo, verjetnost raka maternične sluznice za 60 odstotkov manjša kot pri tistih, ki mlade čebule ne jedo. Od kod zdravilna moč? Žveplove spojine delujejo protivnetno. Močno protirakavo delujejo tudi kvercetin in drugi flavonoidi, saj ovirajo nastajanje prostih radikalov, znanih krivcev za rakava obolenja.

Znižuje vnetja

Prav kvercetin deluje močno protivnetno in zavira vse vnetne procese, tudi tiste, ki vodijo v artritis.

Pospešuje prebavo

Zaradi vlaknin je mlada čebula odlična za prebavo. Hkrati spodbuja izločanje prebavnih sokov, izboljšuje delovanje prebavil in pospešuje izločanje odvečnih snovi iz telesa.