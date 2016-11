Sedem neobičajnih razlogov za suho polt

Tudi ob najdoslednejši negi se včasih pojavi suha koža. V zimskem času je ta še pogostejša težava kot sicer, morda pa vzrok niso nizke temperature, veter in suh zrak v ogrevanih prostorih. »Ne glede na vzrok je suha polt razdražena, srbeča in se hitreje stara, zato je pri njenem preprečevanju treba upoštevati vse možne dejavnike, ki so velikokrat res dokaj nenavadni, pa vendar ji škodujejo,« pravi dermatologinja Annie Chiu in našteva sedem takšnih, na katere večina res ne bi pomislila.

Vaša spalnica ni koži prijazna

Med spanjem temperatura telesa naraste, zato se pospeši izločanje vlage skozi kožne pore, to pa povzroča suho polt. Rešitev: ponoči naj temperatura v spalnici ne preseže 18 stopinj Celzija, hkrati pa več vlage zagotovite tako obrazu kot tudi spalnici. V njej namestite razvlažilnik zraka, kožo pa zvečer negujte z vlažilno kremo na osnovi hialuronske kisline, ki zadržuje vlago.

Draži jo vaš parfum

Zagotovo vaš parfum čudovito diši, a morda ne ustreza vaši koži, zato izbirajte parfume in druge negovalne izdelke z vlažilnimi sestavinami, kot sta med in vanilja. Ali poskusite negovalne proizvode, katerih osnova sta denimo kokosovo ali karitejevo maslo. Ti zagotavljajo hidracijo in izjemno mehko kožo, hkrati pa so prijetnega vonja.

Prhate se s prevročo vodo

Vroča prha je po napornem dnevu zelo prijetna, ne prija pa koži. »Zlasti če se prhate pogosto, vam posledice ne bodo všeč. Vroča voda namreč spodbuja sušenje kože, saj z nje izpira naravna olja,« opozarja Chiujeva. Prhajte se največ 10 minut z mlačno, nikoli pa ne z vročo vodo.

Šli ste na bazen

Ko se razgibavate in uživate v bazenu, ne pomislite, da klor, ki ščiti pred bakterijami, škoduje vaši koži, saj zaradi njega ta hitro postane suha in razdražena. Preden skočite v vodo, si telo namažite z vlažilnim losjonom, to pa storite tudi po kopanju.

Suho kožo ste podedovali

Če je vaša suha koža izjemno trdovratna in je nikakor ne morete odpraviti, se zanjo lahko zahvalite očetu ali mami. Kot pravi Chiujeva, je pri nekaterih ta preprosto podedovana in kožne celice zaradi genov ne proizvajajo dovolj beljakovin, ki sicer zadržujejo vlago. Zato potrebujete resnično pravo nego s kremami, ki vsebujejo ceramide in lipide. Te snovi bodo na površju kože tvorile pregrado, ta pa bo preprečevala pretirano izgubo tekočine.

Uporabljate izdelke proti staranju

Seveda bi radi kar najdlje ohranili mladosten videz, a proizvodi, ki so temu namenjeni, prav tako lahko izzovejo pretirano sušenje kože. Sestavine, kot so retinol, glikolna kislina, salicilna kislina in benzoilperoksid, velikokrat izzovejo suhost kože. »Uporabite najprej kremo z vlažilnim učinkom, šele nato izdelke s temi sestavinami,« svetuje Chiujeva. Tako boste preprečili pretirano izsuševanje polti.

Vaša voda je trda

Da prevroča voda koži ne ustreza, smo že povedali. A tudi pretrda ji ne. Ta namreč vsebuje veliko mineralnih snovi, ki z njene površine izpirajo naravna olja. Nadležne obloge vodnega kamna na pipah kažejo, da je trda voda vaša težava. Morda bi razmislili o posebnih filtrih, ki jo prečistijo. Voda bo s tem mehkejša, takšna pa bo tudi vaša koža.