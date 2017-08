Sedem navad, ki so krive za slabo držo

Nepravilna, kriva drža lahko privede do močnih bolečin v hrbtu, vratu in ramenih. Poleg tega ovira pravilno dihanje, prebavo in negativno vpliva na domala vse telesne organe in procese, na videz pa še zdaleč ni privlačno. Poglejte sedem, manj očitnih vzrokov za nepravilno telesno držo.

Sklanjanje pri uporabi mobilnega telefona

Pomislite, v kakšnem položaju je vaše telo med pisanjem in branjem sporočil na telefonu ali med brskanjem po spletu: ramena so sključena, vrat in glava pa nagnjena, s tem se kvari drža in ustvarja se močan pritisk na vratna vretenca, kar povzroča bolečine v vratu in hrbtu. Zapomnite si: telefona ne bi smeli držati v višini prsi, temveč bi ga morali čim bolj približati višini oči. Za boljšo držo so iznašli celo elektronsko napravico iposture, ki jo lahko nosite kot ovratnico ali si jo pritrdite (je premera enega palca) denimo na srajco ali naramnico modrca, z blagimi vibracijami pa vas opozarja, ko se držite krivo.

Uporaba pomivalnega stroja

Dolgotrajno sklanjanje pri nalaganju ali praznjenju pomivalnega stroja na kratek rok povzroča bolečine v hrbtu, na dolgega pa slabo držo. Zato namesto, da se nad pomivalni stroj sklanjate, ob njega med polnjenjem in praznjenjem počepnite. Če s koleni nimate težav, je to lahko tudi odlična vadba za noge in zadnjico.

Neprimeren modrček za velike dojke

Modrčki bi morali dojkam nuditi primerno podporo in s tem razbremeniti hrbtenico. Prav zato bi moral biti prave velikosti, kajti le takšni so kos svojim nalogam. V nasprotnem primeru ne trpi le videz vašega dekolteja, temveč se kvarita tudi hrbtenica in s tem drža.

Nepravilno dvigovanje predmetov s tal

Predmete s tal vedno pobirajte iz počepa. To zmanjšuje pritisk na hrbtenico in hkrati preprečuje zoprne bolečine v križu. Enako velja za dvigovanje otrok. Teh prav tako nikoli ne nosite na vratu, saj s tem obremenjujete hrbet, hrbtenico in pripomorete k slabi drži.

Obutev z ravnimi podplati

Tega, da nošenje visokih pet hrbtenici ne koristi, se večina zaveda. A tudi obutev z ravnimi podplati ni prijazna do sklepov, hrbta in hrbtenice. Strokovnjaki priporočajo obutev z dva do tri centimetre visoko peto, saj pomaga pri ravni drži, sprošča napetost v mišicah in varuje hrbtenico.

Vrtnarjenje

Res je, da gre za dejavnost, ki sama po sebi sprošča, ni pa najboljša za hrbet. Med vrtnarjenjem je telo pogosto v prisilnem, sklonjenem položaju, in ko se z motiko sklanjate nad gredice, vaš hrbet trpi. Vsake toliko zato zamenjajte položaj in se zravnajte, da bi zmanjšali pritisk na hrbtenico.

Prepolni in napačno nameščeni nahrbtniki

Kakor ni priporočljivo prenatrpati torbico, ki jo nosite preko ramena, tudi nahrbtniki ne smejo biti pretežki. Res je, da so ti za hrbtenico boljši, a teža mora biti v njih enakomerno razporejena, nahrbtnik naj bo čim višje na hrbtu (njegov vrh bi moral biti pri prvem vratnem vretencu), naramnice pa primerne dolžine, da se bo nahrbtnik čim bolj prilegal telesu.