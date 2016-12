Sedem navad, ki se jim morate v prid zdravju pozimi izogibati

Tudi v hladnih in vetrovnih dneh se je mogoče izogniti prehladu ter drugim tegobam, ki nas pozimi pestijo in poskrbeti, da vas zunaj kljub nizkim temperaturam ne bo preveč zeblo. In sicer tako, da se prenehate prepuščati sledečim navadam. Poglejte, s katerimi nehote ogrožate zdravje in si kratite zimske užitke.

Dihanje skozi usta, kadar ste zunaj

Pri dihanju skozi usta se zrak, preden pride do grla ter sapnika, ne more segreti in navlažiti, to pa povečuje tveganje za vnetje grla ter tudi za razvoj angine. Sprostite se in počasi, globoko dihajte skozi nos.

Pokrivanje nosa in ust s šalom

Čeprav šal greje, je lahko dejanje zdravju neprijazno. Zlasti kadar je izjemno mrzlo, se lahko vlažen izdihani zrak na zunanji površini šala spremeni v led, tako je vdihani zrak še hladnejši, s tem pa se poveča tveganje za angino, bronhitis ter tudi za draženje kože.

Tek, kadar vas zebe

Res se boste s tekom segreli, a ko bo telo toplo in se boste ustavili, bo občutek mraza še neprijetnejši. Zlasti, če se boste pod zimskimi oblačili med tekom spotili. Poleg tega bo večja verjetnost, da boste med tekom dihali na usta, kar pa je, kot že povedano, zdravju neprijazno.

Preozka oblačila in pretesna obutev

V tem primeru vas bo zeblo bolj, saj se med posamične sloje oblačil ne bo ujel zrak, ki je naravni izolator ter varuje pred mrazom. Ob tem bo zaradi ozkih oblačil slabši krvni pretok in telo bo težje ohranjalo optimalno temperaturo.

Pitje vročih napitkov preden zapustite dom

Če je zunaj izjemno hladno, je pred odhodom od doma bolje popiti kozarec vode ali drugo pijačo sobne temperature. Sicer se bo telo hitro segrelo, prav tako hitro pa bo njegova temperatura padla in občutek mraza bo izrazitejši. Z vročim čajem počakajte, da se z mraza vrnete domov.

Od doma greste lačni

Da bi organizem lahko ohranjal primerno temperaturo, potrebuje energijo. Če boste od doma šli lačni, se bo težje boril proti mrazu in tudi okužbami.

Zunaj se grejete z alkoholom

Res vam bo po kozarčku kuhanega vina ali šilcu žganega toplo, a samo 30 do 40 minut. Potem pa se bo telo hitro ohladilo in zeblo vas bo še bolj, kot preden ste nazdravili.