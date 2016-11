Sedem nasvetov, kako s hojo porabiti več kalorij

Hoja je zdrava, prijetna in učinkovita telesna dejavnost. Foto: Shutterstock

Hoja je odličen način rekreacije in dejavnost, ki pomaga na zdrav način oblikovati telo. Z njo je mogoče pospešiti srčni utrip, okrepiti mišice, pljuča in učinkovito hujšati. Da pa bo še učinkovitejša, si poglejte nekaj nasvetov.

Pravilno držite telo

Pazite, da boste med njo vzravnani: hrbet naj bo raven, ramena potisnjena nazaj, brada rahlo dvignjena, prsi pa izbočene.

Hitri, ne dolgi koraki

Ne pretiravajte z dolžino korakov. Raje se osredotočite na manjše in jih naredite več. V 20 sekundah skušajte narediti vsaj 45 korakov, kar velja za zmerno telesno dejavnost. Če vam jih bo uspelo 50, bo to že znatna obremenitev, začnite pa z manjšim številom, denimo 40 korakov na 20 sekund, in počasi stopnjujte ritem.

V komolcih pokrčite roke

Pokrčene roke omogočajo hitrejše gibanje od iztegnjenih. Najbrž še niste videli tekača, ki bi tekel z iztegnjenimi, zato tudi med hojo upoštevajte to pravilo.

Uporabljajte stopala

Seveda jih v vsakem primeru, a uporabljajte jih prav. Zamislite si, da za vami hodi nekdo, ki mu hočete pokazati celotne odtise stopal. S to vizualizacijo boste stopali na celotno stopalo in hodili hitreje.

Uporabite palice za hojo

Ob njihovi uporabi telo porabi približno 20 odstotkov kalorij več, kot če hodite brez njih. Hkrati so tako razbremenjena kolena, znatneje pa se krepijo mišice trebuha in rok.

Dodajte vzpon

Ko se organizem segreje, izberite teren, kjer so tudi vzponi. S hojo v breg telo porabi 20 do 70 odstotkov (odvisno od nagiba in dolžine klanca) kalorij več kot s hojo po ravnem. Ključno pri tem je, da ohranite vedno enak ritem. Če boste hodili počasneje, hoja v breg ne bo učinkovitejša od tiste po ravnem.

Uporabite uteži za gležnje

Povsem jasno je, da vadba z utežmi spodbuja porabo kalorij. Uteži na gležnjih bodo pripomogle k temu, da boste na enaki razdalji porabili več energije. Vendar ne pretiravajte, začnite z manjšimi obremenitvami in jih nato povečujte.