Sedem manj očitnih znakov, da ste v velikem stresu

Majhna količina občasnega stresa deluje spodbudno, saj nam omogoča, da se osredotočimo le na tisto, kar je res pomembno, in se hitro odzovemo na dražljaje iz okolja. A dolgoročna izpostavljenost stresu, ki preraste v kronično napetost, slabo deluje tako na počutje kot na fizično zdravje. Teh sedem znakov kaže, da ste preobremenjeni, čeprav se tega morda sploh ne zavedate. Ukrepajte hitro, da zadeve ne bi postale neobvladljive.

Prebavne težave

Možgani so neposredno povezani s prebavili, kar pomeni, da dolgoročna izpostavljenost stresu vpliva tako na delovanje prebavnega sistema kot na tek. Če ste opazili, da vam hrana ne diši več tako kot nekoč, ob tem pa imate pogosto bolečine v trebuhu, ste zaprti ali vas muči diareja, je velika verjetnost, da so vaše misli pretirano obremenjene.

Pogosti prehladi

Stalna napetost ogroža srce, ožilje ter tudi odpornost. Zaradi kroničnega stresa naraste krvni tlak, imunski sistem oslabi in organizem se težko bori s povzročitelji prehlada ter drugih okužb, kar pomeni, da jim pogosteje podležete.

Tiščanje ali bolečina v prsih

Stres pogosto vodi v tesnobnost, posledica tega pa sta bolečina in pritisk v prsih. Ker bolečine v prsih pri mnogih izzovejo sum na resne težave s srcem, se stres še okrepi. Nenadoma ste ujeti v začarani krog, iz katerega neredko pomagajo že pravi načini sproščanja.

Stalna utrujenost

Ne glede na to, koliko spite, zbudite se utrujeni in komaj ste kos vsem dnevnim zadolžitvam. To pomeni, da so vaši možgani preobremenjeni in se tudi ponoči ne spočijejo. Nekakovosten počitek skupaj s stresom pa kvarno vpliva na delovanje celotnega telesa.

Šibak libido

Stres je eden največjih zaviralcev libida tako moških kot žensk, saj kronična napetost ovira nastajanje spolnih hormonov, zaslužnih za spolno željo. Prav tako je stres pri moških neposredno povezan z manjšim številom spermijev in zavira ovulacijo pri ženskah. Predpogoj za kakovostno spolnost je sproščenost, prav ljudem, ki so v stresu, pa te seveda manjka.

Hitre spremembe v teži

Kronična napetost se lahko kaže kot hitro izgubljanje ali pridobivanje kilogramov. Nekateri s stresu jedo več, saj jim hrana služi kot uteha, zato se hitro naberejo kilogrami. Drugi tedaj, ko jih pestijo težave, teka nimajo in zato hitro ter nenamerno hujšajo.

Glavoboli in migrene

Glavoboli so veliko pogostejši pri ljudeh, ki so v stalnem stresu kot pri onih, ki si vzamejo čas zase in se znajo sprostiti. Če vas velikokrat pestijo glavoboli in tudi migrene, je zanje kaj lahko kriv stres, kar so dokazale številne študije.