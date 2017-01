Sedem lastnosti, ki obljubljajo uspeh

Ne gre za skrivnostna sporočila ali dogodke, katerim bi pripisovali globlji pomen ali preroško moč. Uspeh si lahko zagotovite le sami, s svojim razmišljanjem in z dejanji. Poglejte, katerih sedem znakov oziroma lastnosti jasno priča, da se vam ta prav kmalu obeta. Nizajo jih strokovnjaki s prvega poslovnega družbenega omrežja LinkedIn in nedvomno jih gre verjeti.

Za dosego ciljev ste se pripravljeni truditi

Delovni teden za vas ne traja od ponedeljka do petka, temveč, dokler vsega dela ne opravite. Dobro namreč veste, da sta le marljivost in vztrajnost tista, ki vas lahko pripeljeta do uspeha.

Vedno iščete nove izkušnje

Dolgočasje ni vaš stil. Veselijo vas pridobivanje novih izkušen, usvajanje novih znanj in spoznavanje novih ljudi.

Empatija je vaša odlika

Razumete skrbi in težave drugih, sočustvujete z njimi in jim radi priskočite na pomoč, kadar to potrebujejo.

Denar je za vas odgovornost

Na denar ne gledate kot na nagrado in dobro se zavedate, da ga imate danes lahko veliko, jutri pa vsega izgubite. Znate uživati v plodovih svojega dela, vendar ste zmerni in odgovorni.

Dokazujete se sebi in ne drugim

Ne dopuščate, da bi na vas drugi delovali s pritiskom, in ne obremenjujete se z njihovo neupravičeno kritiko, saj dobro poznate svojo vrednost. Imate svojo lestvico prioritet in v sebi najdete motivacijo, ki vas žene naprej.

Veselite se tujega uspeha

Niste zavistni in razumete pomen zdrave konkurence. Ljubosumja, ko nekdo drug doseže uspeh, ne poznate.

Zavedate se, da je uspeh minljiv, spoštovanje in integriteta pa sta večna

Seveda je pomembno priti do začrtanega cilja, a prav tako pomembno je vedeti, da mu ne gre slediti za vsako ceno. Pri izpolnjevanju načrtov ste vztrajni in dosledni, veste pa tudi, kdaj je bolje odnehati. Nikoli ne bi prizadeli ljudi, ki jih cenite ter imate radi, zato vas okolica spoštuje. In prav to je odlika, ki vas vedno vodi v pravo smer.