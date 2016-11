Sedem jutranjih navad za produktiven dan

Stari rek pravi, da se po jutru dan pozna in v resnici je tako. Če ste vselej izčrpani in brez energije, je lahko posledica dejstva, da svojega začenjate narobe. Poglejte si zato sedem navad za lepo jutro in uspešen dan.

Pozabite na gumb za dremanje

Vstanite takoj, ko zazvoni budilka. Z vsakim pritiskom na gumb za dremanje in spancem do naslednjega zvonjenja se zbudite težje, vstanete bolj utrujeni in ste brez prave energije še ves dan.

Dobro se pretegnite

Še v postelji povsem raztegnite svoje telo ter se dodobra pretegnite. Intenzivnejša, kot bo ta preprosta, a učinkovita vadba, lažje boste vstali in bolje se boste počutili čez dan.

Pozabite na računalnik in telefon

Dokler se povsem ne prebudite, pustite elektronsko pošto in sporočila. Odvrnila bodo pozornost od vaše jutranje rutine. Dan se je komaj začel, to lahko vsekakor počaka.

Pospravite posteljo

Morda res ne tisti trenutek, ko vstanete, a priporočljivo jo je pospraviti, preden zapustite dom. Pospravljanje postelje vpliva na produktivnost skozi ves dan. Saj veste, kako pravijo: red doma, red v glavi.

Pravi čas za kavo

Med osmo in deveto uro naše telo proizvaja največjo količino stresnega hormona kortizola in tedaj smo že brez kave najbudnejši. Učinek krepčilnega napitka se zato, če ga pijemo tedaj, izniči in postajamo vse odpornejši proti njemu. Da bo res dobro učinkoval, z njim počakajte do pol desetih, takoj zjutraj pa si privoščite zdrav zajtrk.

Priskrbite si svetlobo

Naša notranja ura je občutljiva za temo. Pozimi si je v zgodnjih jutrih res težko zagotoviti naravno svetlobo, a vseeno dvignite rolete ali odgrnite zavese ter prižgite luči. Boljše močnejša umetna svetloba kot polmrak ali popolna tema.

Rutina pomaga

Zato je pomembno, da usvojite vse prej omenjene navade in tako telesu omogočite ohranjanje rezerv energije, ki bi jih v nasprotnem primeru porabilo za učenje vedno novih navad. Moči boste ob pravilni jutranji rutini imeli dovolj za ves dan.