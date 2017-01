Se želite izogniti mačku?  Ne pijte!

Slabost, glavobol, občutek, kot bi vas povozil traktor. Ali pa valjar. Ali pa oba. To so simptomi zastrupitve z alkoholom, mačka po domače, poleg slabosti zaradi prenajedanja glavne značilnosti prvega januarja. Na stotine let se ljudje ukvarjajo z njimi, o tem, kako blažiti simptome, ali še bolje, kako jih preprečiti, toda šele nedavno so se odločili mačka tudi znanstveno preučiti.



Strupeni maček



Kadar pretiravamo z alkoholom, pade raven sladkorja v krvi, telo dehidrira, alkohol pride v kri in možgane, to pa vodi v opitost. Ker je alkohol strupen, nastane maček: ko raven alkohola v krvi pade, to vodi v glavobol, slabost, tudi bruhanje, nervozo, suha usta, znojenje, želodčno-prebavne težave, pa težave s koncentracijo, preobčutljivost za svetlobo in zvoke, pospešeno bitje srca že ob najmanjšem naporu, omotičnost, zaspanost in (super)razdražljivost. Eden od pogojev za njegov nastanek je način, na katerega telo presnavlja sestavine alkoholnih pijač. Druga teorija je, da je za mačka kriva dehidracija, zato bi morali ob vsakem kozarcu alkohola popiti kozarec vode.



Pa vendar niso bolni vsi, menda okoli 28 odstotkov ljudi nikoli ne okusi mačka. Razlogi za to niso povsem jasni, najverjetneje gre za mešanico genetskih in okoljskih dejavnikov. Sodeč po nekaterih študijah naj bi bil maček pogostejši pri posameznikih, ki imajo v družini alkoholika, z najhujšimi mačkom pa se spopadajo prav alkoholiki.

Z leti je slabše

Ima lahko močan maček dolgoročne posledice? Da, odgovarjajo strokovnjaki. Zakaj, ni povsem jasno, a je več študentov našlo povezavo med pogostim mačkom in škodljivimi nevrokognitivnimi posledicami, kot je denimo manj bele možganovine v prednjem delu možganov in cerebelumu, ki ima pomembno vlogo pri nadzoru gibanja. In še: pogost maček bi lahko vodil v trajne okvare spomina in težave s pozornostjo.



Je z leti slabše? Ljudje menijo, da bolj ko se staramo, hujši so simptomi, vzrok za to je najverjetneje v zmogljivosti telesa pri predelavi alkohola, a za to ni znanstvenih dokazov. Morda tudi zato, ker v tovrstnih raziskavah večinoma sodelujejo mladi odrasli, redke študije, v katerih so upoštevali tudi starost, pa so pokazale, da je po popivanju maček hujši pri mlajših. No, ne glede na leta pijte zmerno in nikar ne mešajte alkoholnih pijač, vsake toliko pa kaj malega pojejte.



Voda in sprehod



In še glavno vprašanje: obstaja čudežno zdravilo? Iskanje tega je staro kot zgodovina. No, v stoletjih so preizkušali več substanc. Rimljani so denimo priporočali surova sovja jajca, ki bi zares utegnila pomagati, saj je v jajcih cistein, aminokislina, ki je je zaradi alkohola manj. Asirci so prisegali na malce dvomljiv napoj iz zmletih ptičjih kljunov in mire. Mongolski vojščaki v času Džingis Kana so jedli vložene ovčje oči, v srednjeveški Evropi pa so zdravniki priporočali surove jegulje in grenke mandlje.



Danes poznamo drugačna zdravila, najboljše je seveda izogibanje alkoholu, če pa vas vendarle zanese in ste izpraznili več kozarčkov, zaradi česar bi se najraje treščili po glavi, če vam ne bi tako neprijetno brenčalo v njej, in se počutite, kot da boste ta hip omedleli, ponujamo tale nasvet: toplo se oblecite in pojdite na sprehod, pa čeprav se vam ne ljubi. Svež zrak vas bo prebudil, gibanje pa pognalo kri po telesu in pospešilo izločanje strupov. Ob tem poskrbite še, da boste dovolj popili, ne, ne alkohola, pač pa vode ali sadnih sokov. Počasi, po požirkih, da ne boste obremenili želodca. Pripravite si juho, govejo ali kurjo, s katero boste dobili tudi tekočino, oziroma zelenjavno, priporočljivo je namreč jesti več zelenjave kot mesa, in ne pozabite na sadje. Seveda vse v manjših količinah. Izogibajte se zdravilom proti bolečinam, saj lahko še dodatno vzdražijo že tako občutljiv želodec. Ne jejte težke hrane, krvni sladkor bodo pomagali dvigniti ogljikovi hidrati. In privoščite si krajši dremež. Če ne do večera, se boste zagotovo bolje počutili do naslednjega dne.