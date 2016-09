Še preden zapustite spalnico, poskrbite za boljši dan

Pravijo, da se po jutru dan pozna, in to drži. Šli bomo še korak dlje in zapisali, da je od tistega, kar počnete, še preden zapustite spalnico, odvisno, kakšen bo vaš dan. Naj bo najboljši!

Popijte kozarec vode

Na to mislite že zvečer in ga postavite na nočno omarico. Kozarec vode je odličen za začetek dneva. Vsako jutro potrebujete malce hidracije.

Pomislite na včerajšnji dan

Preden sploh vstanete, pomislite na najljubše trenutke včerajšnjega dne. Odmislite slabo, osredotočite se na dobro, nato pa v roke vzemite svinčnik in napišite vse cilje, ki jih želite doseči v dnevu, ki se je pravkar začel. Tako boste imeli občutek, da imate vse niti v rokah in da o tem, kako bo potekal dan, odločate sami.

Pozdravite nekoga

Voščite dobro jutro partnerju, pobožajte domačega ljubljenčka ali pošljite nekomu, ki ga imate radi, sporočilo z jutranjim pozdravom.

Sprehodite se z očmi po spalnici

Uživajte v trudu, ki ste ga vložili v njeno dekoracijo. Občudujte detajle, slike na steni, zavese, izbrano pohištvo, mehko preprogo. V spalnici ste obkroženi s stvarmi, ki jih imate radi in izražajo vašo osebnost. Ti drobni trenutki vam bodo pomagali ublažiti stres, ki vas čaka podnevi.

Pospravite posteljo

Preden zapustite spalnico, pospravite posteljo, nato pa odgrnite odejo. Že samo pogled nanjo vam bo dal voljo in moč, da se boste z lahkim korakom sprehodili skozi dom, pripravili zajtrk in se pripravili na vse preizkušnje, ki vas čakajo. Poleg tega boste, ko se boste vrnili domov, zadovoljni, da ste to storili zjutraj, saj vam bo delo prihranjeno zvečer po napornem dnevu, ko bi najraje samo padli v mehko, urejeno ležišče.