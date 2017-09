Se nam obeta huda gripa?

Letošnja sezona gripe v Avstraliji je bila huda: število obolelih je bilo 2,5-krat višje kot lani. Bolezen je zlasti prizadela starejše ljudi, predvsem tiste nad 80 let, hospitalizirali so kar 1429 ljudi (lani 719) umrlo jih je 52, samo v enem domu za starejše v Viktoriji osem varovancev. Obolevali so tudi otroci, zlasti v starostni skupini od pet do devet let.

Sezona gripe na južni polobli je lahko indikator tiste, ki se bo kmalu začela na severni polobli, tudi v Sloveniji. In če bo tudi pri nas taka kot v državi tam spodaj, potem bo povečan pritisk obolelih na zdravstvene domove in bolnišnice. Pa ne gre le za to, ampak tudi za vprašanje, ali bo vakcina, s katero bodo cepili letos, učinkovita pred mutirajočim virusom. Ta je v Avstraliji malce mutiral, so sporočili tamkajšnji strokovnjaki, in prav zato so bile težave, saj je odpornost na tak virus manjša (ustvarja se z izpostavljenostjo virusu v prejšnjih sezonah). Avstralci so večinoma zbolevali za virusom A (H3N2) – ta med ljudmi kroži že od 1968., zanj so najbolj občutljivi starejši –, ki bi lahko prevladoval tudi pri nas. "To, kar se dogaja v Avstraliji, bi se lahko tudi na severni polobli, tudi zaradi globalnega turizma," pravijo strokovnjaki.

Virusi gripe se stalno spreminjajo, zato se spreminja tudi cepivo, ki je vsako leto pripravljeno tako, da ščiti proti virusom, ki bodo predvidoma krožili v prihajajoči sezoni. No, v letošnjem, marca ga je določila Svetovna zdravstvena organizacija, so tipi virusa A in B, tudi H3N2; a se zdi, da se vakcina v Avstraliji ni dobro izkazala pri vseh starostnih skupinah (najslabše pri starejših), najverjetneje zaradi mutacije, pravijo strokovnjaki in poudarjajo: "Ne glede na starost, zlasti pa za starejše od 65 let, velja, da se je priporočljivo cepiti, saj bo to vsaj delna zaščita." S cepivom se namreč možnost zbolevanja zmanjša za 20–60 odstotkov, poudarjajo strokovnjaki. Sveti gral bi bilo cepivo, ki bi ustrezno varovalo pred vsemi tipi virusa gripe: vplivalo bi na tisti del virusov, ki je skupen vsem. Sicer pa se strokovnjaki strinjajo, da če je pri gripi kaj predvidljivega, je to njena nepredvidljivost.



Huda bolezen Vsako leto okoli 10 odstotkov prebivalcev zboli za gripo, ki je zelo nalezljiva bolezen, virus se zlahka širi med prebivalci. Najučinkovitejša zaščita je cepljenje, ki ščiti pred boleznijo in morebitnimi zapleti, ki jo lahko spremljajo (denimo virusna ali bakterijska pljučnica, hude bolečine v mišicah, vnetje srčne mišice in vnetje osrčnika, zapleti v osrednjem živčevju, dodatne bakterijske okužbe) in so lahko smrtno nevarni.