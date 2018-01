Še je čas za cepljenje proti gripi

Bolezni ne počivajo in ne izbirajo. V zadnjih dnevih preplah povzročajo ošpice, zdravstvene oblasti so zabeležile primer oslovskega kašlja, bolnišnice pa vrata za obiskovalce zapirajo zaradi gripe.



Zaradi povečanja števila bolnikov z respiratornimi obolenji so število obiskov sredi tedna omejili v UKC Ljubljana, zaradi nevarnosti okužbe z gripo so obiske na vseh oddelkih prepovedali v Splošni bolnišnici Novo mesto. Omejili so jih tudi v slovenjgraški, jeseniški in šempetrski bolnišnici pa tudi v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj in ljubljanski porodnišnici ter na Kliničnem oddelku za gastroenterologijo interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, na nekaterih oddelkih, denimo na internem in kirurškem oddelku ter na oddelku za zdravstveno nego jeseniške bolnišnice, pa so jih v celoti prepovedali.



»Celoten članek je objavljen v Nedeljskih novicah, ki vas cel teden čakajo pri vašem prodajalcu časopisov. Na voljo pa je tudi našim naročnikom, vabimo vas, da to postanete.«