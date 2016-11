Sadje za boljšo potenco

Suho sadje je idealno za hladne dni, ko je s svežim narava bolj skopa, telo pa še kako potrebuje vitamine in minerale. Nastane s sušenjem zrelih plodov in najboljše je tisto, ki je obdelano po naravni poti, na zraku, soncu ali v posebnih sušilnicah. Med tem postopkom mu je odvzeta voda, ostaneta pa barva in okus, ki sta značilna za sveže sadeže. Najbolj razširjene so rozine.

Drobne, a izjemno močne

Rozine so posušene grozdne jagode, ki ne ohranijo le vseh hranljivih snovi svežih plodov, temveč je v njih dvakrat več antioksidantov kot v svežih jagodah. Poleg tega so odličen izvor energije, vlaknin, fitonutrientov ter mineralov kalcija, kalija, železa, mangana, magnezija, bakra, fluora, cinka in vitaminov B-kompleksa.

Vsebujejo tudi več mineralnih snovi in vlaknin od svežega sadja, zato dobro vplivajo na prebavo ter rešujejo težave z zaprtjem. Vlakna v suhem grozdju pomagajo pri uravnavanju holesterola, hkrati spodbujajo nastajanje hormonov leptina in grelina, ki uravnavata občutke sitosti, zato manjšajo tveganje za prenajedanje. So odlično nadomestilo za slaščice, niso pa primerne za diabetike, saj imajo dokaj visok glikemični indeks. Zaradi manjše vsebnosti vode so znatno bolj kalorične od svežega grozdja, zato z njimi vendarle ne gre pretiravati, zlasti če imate težave s kilogrami.

Čeprav sladke, varujejo zobe

V rozinah prisotne fitokemikalije zavirajo rast škodljivih bakterij v ustni votlini, s tem varujejo pred kariesom in boleznimi dlesni, zahvaljujoč aminokislini arginin, pa krepijo libido ter tako izboljšujejo spolno življenje.

Odlične za zdravo srce in močne kosti

Mnoge v njih prisotne hranljive snovi uravnavajo krvni tlak, zaradi bogastva kalija (749 miligramov v 100 gramih) so odlične za zdravo srce. Ker vsebujejo veliko železa, pomagajo pri zdravljenju slabokrvnosti, v njih zastopan antioksidant resveratrol varuje pred kožnim rakom, rakom debelega črevesa in prostate. Ker zavirajo delovanje hormona angiotenzina, ki spodbuja krčenje žil in s tem visok krvni tlak, varujejo pred srčno kapjo. V njih prisotna kalcij in bor pa sta ključna v zaščiti pred osteoporozo, prav zato so rozine idealne za ženske v menopavzi.

Veliko razlogov torej, da si jih privoščite. Kot dodatek mislijem, smutijem, jogurtu, pecivu, kompotu ali da jih kakšno peščico pozobate kar tako namesto čokoladice.