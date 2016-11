S tveganim slogom ogrožamo jetra

Jetra, takoj za kožo drugi največji organ v telesu, naj bi imela kar 500 različnih funkcij: imajo osrednjo vlogo v presnovi, med drugim pa so odgovorna še za razstrupljanje zdravil in alkohola, skladiščenje vitamina B12, železa, bakra, glikogena in holesterola, v njih nastajajo plazemske beljakovine, sestavine protiteles.



Znano je, da lahko sami veliko pripomoremo k zdravju tega izjemno pomembnega organa, mnogo bolj so ogroženi tisti, ki živijo tvegano, poudarja as. dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med, spec. druž. med.: »Ogroženi so tisti, ki imajo slabe prehranjevalne navade, se premalo gibajo, imajo povišano raven sladkorja in holesterola v krvi, mladi, ki veliko potujejo in imajo tvegane spolne odnose, uživalci drog, ki se lahko okužijo z virusom hepatitisa B ali C. Ogroženi so tudi tisti, ki uživajo preveč alkohola in zdravil. En odstotek je žensk srednjih let z utrujenostjo in srbenjem kože. Pri vseh skupinah se lahko razvije jetrna ciroza, ki pomeni spremembo jetrnih celic. Ta pa poveča možnost zapletov in eden od teh je tudi razvoj hepatocelularnega karcinoma.«

