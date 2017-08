S telovadno tabletko brez muk do lepe postave

Nekateri znanstveniki bi očitno radi na vsak način dosegli, da bi se človek lahko brezskrbno predajal lenobi in s pomočjo tablet ukanil telo. Tako nekako bi lahko najnovejše ugotovitve angleške študije komentirali goreči zagovorniki redne telesne aktivnosti.

In za kaj gre?

Bomo s tableto lahko telo prepričali, da telovadimo?

​Profesor za kardiovaskularno znanost na Univerzi Leeds v Angliji David Beech je kot avtor študije razložil, kako so bližje razumevanju delovanju človekovega telesa med telovadbo. Ko je namreč telo v gibanju, ko se zaradi napornih aerobnih vaj poti, se hkrati poveča bitje srca. To povzroči povečan pretok krvi po telesu. A ne po vseh njegovih delih.

Največ krvi potuje do skeletnih mišic in možganov, precej manj pa do človekovih notranjih organov, denimo želodca in črevesja. Beech dodaja, da je bila za njih velika uganka ta, kako telo ve, da mora ravno med telovadbo poslati kri ravno v ene dele telesa, v druge pa ne. In tako so raziskovali in raziskovali ter prišli do odgovora. Pomagali so si z mišmi, saj so pri njih odkrili protein oziroma beljakovino, ki stori ravno to: ugotovi, kdaj se odvija telovadba, in požene kri po telesu.

Senzor za telovadbo

Piezo1 je senzor za gibanje, ki preusmeri pretok krvi do mišic.

Beech je za Live Science razložil, da protein, poimenovan piezo1, deluje kot senzor za telovadbo. Je blizu želodca in črevesja, in ko med telovadbo zazna hitrejši pretok krvi, sproži reakcijo – zoženje krvnih žil v bližini prebavnih organov, tako da manj krvi steče v ta del telesa, preostali del pa gre v skeletne mišice in možgane. Pozneje so primerjali tudi miši, in sicer je ena imela protein, druga pa ne.

Obe sta bili fizično zelo aktivni, pri čemer se tisti brez proteina žile v prebavnih organih niso zožile. Po drugi strani so se miške, ki so imele protein, fizično bolj izkazale kot tiste brez pieza1.



Izsledki te raziskave so zanimivi, a to še ne pomeni, da lahko kar prenehamo telovaditi, poudarja znanstvenik, saj so bile študije narejene na miših. Poleg tega jih bo treba opraviti še kar nekaj, da bodo lahko naredili končne zaključke. Nedvomno drži, da telovadba igra zelo pomembno vlogo pri človekovem zdravju. Glavno vprašanje, ali lahko protein k temu kaj prispeva, pa ostaja. Če da, bi morda lahko razvili zdravilo, ki bi protein aktiviral in tako ukanil telo.