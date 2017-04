S tekom živite dlje

Če je tek vaš način sproščanja oziroma miganja in brez njega ne mine teden, odlično, vsi preostali pa čim prej v športne copate in čez drn in strn, saj si boste tako podaljšali življenje! Tako pravijo ameriški znanstveniki, ki so v nedavni študiji ugotovili, da je najbolj koristna oblika telovadbe, ki podaljša življenjsko dobo, tek, in še to: zadostuje ena ura tovrstnega gibanja na teden. Koliko kilometrov boste pri tem pustili za seboj, ni pomembno, saj je učinek menda enak po počasnejšem in hitrejšem teku oziroma le nekaj kilometrih ali več.



Tisti, ki se redno tako športno udejstvujejo, živijo okoli tri leta dlje v primerjavi s tistimi, ki ne tečejo, in to tudi, če sicer bolj tvegano živijo, torej kadijo, uživajo alkohol ali so pretežki! Z drugimi besedami, z eno uro teka si življenje podaljšate za sedem ur.



Študijo so izvedli na državni univerzi v Iowi v ZDA, vanjo vključili podatke s Cooperjevega inštituta iz Dallasa ter analizirali še rezultate več drugih nedavnih raziskav, ki so iskale povezavo med telovadbo in umrljivostjo. Ugotovili so, da je tveganje za posameznikovo prezgodnjo smrt nižje za kar 40 odstotkov, če človek teče.



Pred tremi leti je ista ekipa strokovnjakov analizirala podatke več kot 55.000 odraslih ljudi in ugotovila, da za manjšo možnost smrti zaradi srčnih bolezni zadostuje vsakodnevni sedemminutni tek. Udeležence so spremljali 15 let, medtem jih je zaradi različnih vzrokov umrlo okoli 3000, a le tretjina zaradi bolezni, povezanih s srcem. Profesor kineziologije in soavtor študije Duck-chul Lee je povedal, da so se tedaj vprašali, ali so tudi druge športne aktivnosti tako učinkovite, in ugotovili, da si z redno hojo ali kolesarjenjem za okoli 12 odstotkov znižamo možnost za prerano smrt. Zakaj ima ravno tek najbolj blagodejne učinke, še ne vedo, ugibajo sicer, da imajo tisti, ki jim je tek ljub, tudi sicer bolj zdrav življenjski slog, jasno pa je, da se s tekom borimo proti pogostim vzrokom smrti, visokemu krvnemu pritisku ter odvečni maščobi, še posebno okoli trebuha, ki lahko pomeni tudi zamaščene notranje organe.



Vprašali so se še, ali si morda tisti, ki hodijo na (zelo) dolge teke, delajo medvedjo uslugo in si v resnici na neki točki povzročajo več škode kot koristi. No, zaradi pretečenega maratona ali še daljšega teka lahko trpijo naše ledvice, saj se telo med dolgotrajnim tekom pregreva in dehidrira. Po nekaterih podatkih ima kar 82 odstotkov tekmovalcev, ko prečkajo ciljno črto, kratkotrajno poškodbo ledvic, na univerzi Yale pa so ugotovili, da stanje traja približno dva dneva, preden se izboljša, v nekaterih primerih pa lahko vodi celo v odpoved teh organov.