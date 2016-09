S slabo držo ne bomo povzročili prezgodnjega staranja hrbtenice

Se vam je po dopustu zgodilo, da so bolečine v križu izginile, vaš hrbet je veliko prožnejši in kar naenkrat se počutite nekaj let mlajše? Ste vse to dosegli brez obiska fizioterapevta, maserja ali uporabe katerega od ortopedskih pripomočkov? Kako ste si torej pomagali? S tem, da ste delali stvari, ki prijajo vam in vašemu telesu. Zagotovo ste se več gibali, kot se sicer, odmislili skrbi in s tem poskrbeli za svoje dobro počutje.



»Bolečina v hrbtenici je ena najpogostejših bolečin pri ljudeh. Po eni izmed raziskav kar 80 odstotkov ljudi vsaj enkrat v življenju obišče zdravnika zaradi bolečin v križu. Te so zelo odvisne od tega, kako se počutimo. O bolečini v križu govorimo tudi takrat, ko strokovnjaki ne najdejo nobenega vzroka zanjo, in takrat, ko je potrebna nadaljnja obravnava. Pri veliki večini se bolečina pojavi in izgine, stanje pa se izboljša z gibanjem v prostem času,« pove dr. Matevž Gorenšek, dr. med., specialist ortoped.



Zdravje naše hrbtenice je zapisano v genih



Čeprav nam slaba drža povzroča bolečine in zaradi nje iščemo udobnejši položaj, pa ta ne bo vplivala na hujše zdravstvene težave. »Nobenih dokazov ni, da bi slaba drža telesa vplivala na prezgodnjo obrabo medvretenčnih ploščic. Lahko pa imamo v genskem zapisu določeno prezgodnje staranje hrbtenice, zaradi česar smo podvrženi bolezenskim stanjem, ki so povezana z degeneracijo hrbtenice, kot so hernija diska, deformacija na hrbtenici, zdrs vretenc,« pravi dr. Gorenšek. »Edini dokaz, kako se hrbtenica stara in kako bodo na njeno stanje vplivala leta, je genetika. V Skandinaviji so izvedli študije z enojajčnimi dvojčki in odkrili, da je njihova hrbtenica enaka, ne glede na to, kakšno delo opravljajo. Eden je delal pisarniško, drugi fizično, njuna hrbtenica pa je bila popolnoma enaka. Naša genetska zasnova je naša popotnica. Kako bomo to popotnico izkoristili, je seveda odvisno od nas. Ampak del, na katerega lahko sami vplivamo, je manjši od tistega, ki nam ga je dala mati narava,« pravi dr. Gorenšek.

CELOTEN ČLANEK JE OBJAVLJEN V NEDELJSKIH NOVICAH, KI VAS CEL TEDEN ČAKAJO V VAŠI NAJBLJIŽJI TRAFIKI.

Na voljo pa je tudi našim naročnikom, vabimo vas, da to postanete.