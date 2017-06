S pritiskom na te točke ustavite kolcanje

Kolcanje je posledica sunkovitega krčenja in raztezanje trebušne prepone. Ne samo, da je neprijetno, pri nekaterih lahko povzroči tudi slabost in bruhanje. Zadrževanje diha in pitje vode so nekatere od tehnik, ki kolcanje ustavijo, pomagate pa si lahko tudi s preprosto akupresuro. Ko se vam bo naslednjič kolcalo, torej pritisnite na določene dele telesa. Katere točke pri tem pomagajo?

Točka med ustom in nosom

Poiščite središče philtruma, utora med zgornjo ustnico in nosom. Na točko pritisnite s prstom in vršite pritisk v smeri zob. Držite ga od 20 do 30 sekund.

Pod prsno kostjo

Poiščite kost, ki spaja rebra in pritisnite s prstom na njen skrajni spodnji konec. Prst med pritiskom potiskajte proti hrbtu in ga zadržite od 20 do 30 sekund. Pritisk naj ne bo premočan, saj je kost krhka.

Med popkom in sramno kostjo

Na sredini sredini linije med popkom in sramno kostjo se nahaja še ena točka, s pritiskom na katero je mogoče ustaviti kolcanje. S prstno blazinico pritisnite nanjo in počakajte 20 do 30 sekund.

Na podlahtnico

Stisnite pest. Na notranji strani roke blizu sklepa z dlanjo se bo pojavila vdolbina, točka pritiska pa se nahaja za približno dve širini palca od vdolbine proti komolcu. Pritisnite nanjo in držite 20 do 30 sekund.