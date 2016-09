S prepirom na dan

Prepir na dan prežene ločitev stran! Nesoglasja so v dolgotrajnem razmerju tako rekoč nujna, le tako je namreč mogoče zagotoviti iskrenost in zaupanje, ki sta temelj vsakega zdravega odnosa.



Če preprosto ne poveste (ali pa zavpijete), kaj točno si mislite, boste nelagodje potlačili vase, kjer se bo kopičilo in nekoč izbruhnilo v dosti hujši, morda celo neobvladljivi obliki, opozarjajo strokovnjaki. Seveda ni treba tekmovati, kateri bo glasnejši, toda odkrito mnenje je pač zapoved številka ena v zreli zvezi. Denimo glede porabe denarja. Ustrezna razporeditev stroškov, nujnih in nenujnih, je resna zadeva, zato bi bilo skrajno nenavadno, če se partnerja ne bi o tem vsaj občasno sporekla. Kajti, kot poudarjajo zakonski terapevti, ne gre zgolj za zapravljeni znesek, temveč za vrednote, ki pa si jih partnerja morata deliti. Ali se vama zdi vredno leteti na oddih v prvem razredu ali ne, ali živila kupujeta pri cenovno ugodnejši ali dražji trgovski verigi, ali je avto zgolj prevozno sredstvo ali tudi svojevrsten užitek, so pač vprašanja, na katera bi partnerja morala poznati odgovore – če jih ne, z besedo na dan! Kako pogosto seksata? Ali to ustreza obema ali se eden morda počuti prikrajšanega? Če velja drugo, je pogovor, pa tudi prepir, nujen, kajti spolnost je pač eden od temeljev zdravega razmerja. Zato ne omahujta s svojim mnenjem, če si želita srečne zveze še mnogo let!



Se strinjate s tem, kako vam partner izrazi svoje mnenje? Menite, da je preveč kritičen, krivičen, preglasen, neprijazen? Če vam njegova metoda ni všeč, mu to jasno povejte, sicer boste nekoč sami izbruhnili v gnevu! Ni namreč pomembno le, da se pogovarjata, obema morata ustrezati način in ton izražanja čustev. Kaj menite o njegovih, njenih sorodnikih? Kakšno vlogo imajo v vajinem življenju? Če so po mnenju enega preveč vpleteni in prepogosto na obisku, je treba postaviti razumne meje, s katerimi bosta soglašala oba. Toda brez iskrenega pogovora seveda ne gre. In še, sta pripravljena na resnično stisko? Kaj če eden od vaju izgubi službo? Nenadne finančne težave ali pa vsaj pošteno spremenjen vsakdanjik je za marsikoga prevelik zalogaj, zato je bolje, da se o takšnem zapletu, čeprav ga ni na obzorju, pogovorita in uskladita stališča. Bi brezposeln partner zagrabil za vsako razpoložljivo delo ali bi žulil nadomestilo in čakal na novo sanjsko službo? Uskladitev interesov je v takšnem primeru vsekakor dobrodošla, zato se o tem raje pogovorita zdaj, ko še nimata otipljivih razlogov za skrb, kakor takrat, ko bo to nujno in bodo živci pri obeh že pošteno zrahljani.



In za konec še klasika: gospodinjska opravila in navade za štirimi stenami. Mar ne bi bilo bolje, da končno vržeta karte na mizo in si povesta, kaj komu načenja živce? Dokončna odločitev, kdo je zadolžen za perilo, kdo za posodo, bo prinesla velikansko olajšanje.