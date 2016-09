S kalijem niso bogate le banane

Kalij je mineral, ki v telesu igra pomembno vlogo. Za kalcijem in fosforjem velja za tretjega najbolj zastopanega v našem organizmu. Skrbi za razporeditev tekočine v telesu, pospešuje prenašanje živčnih impulzov, omogoča pravilno delovanje mišic, uravnava srčni utrip ter krvni tlak, pomaga pri pravilnem delovanju ledvic, ključno vlogo pa igra tudi pri presnovi ogljikovih hidratov.

Koliko na dan

Priporočena dnevna količina tega minerala znaša približno 4700 miligramov, pomanjkanje pa vodi v izčrpanost, mišične krče, vrtoglavico in pospešeno bitje srca.

Nedvomno ste že slišali, da so s kalijem bogate banane in to drži. V srednje velikem sadežu je približno 422 miligrama tega elementa, vendar se z njegovo vsebnostjo ne ponašajo samo te.

Nizamo pet živil, ki ga v sebi skrivajo celo več kot rumeni sadeži.

Sladki krompir

Obogatite z njim jedilnik. Poleg številnih vitaminov in drugih hranljivih snovi je bogat tudi s kalijem. Srednje velik krompir ga vsebuje 542 miligramov.

Avokado

Eksotičen sadež, ki je vse pogosteje sestavina prehrane. Odlično se poda v solate ali različne namaze, samo polovica avokada pa telesu poleg zdravih maščob zagotovi 487 miligramov kalija.

Beli fižol

Jejte ga v solati, juhah ali kot prilogo. Gre za še eno s kalijem bogato živilo. V skodelici fižolove solate se nahajata približno 502 grama omenjenega minerala.

Jogurt

Ko si zaželite zdravega krepčilnega prigrizka, je jogurt nedvomno odlična izbira. V 250 gramih je poleg drugih telesu prijaznih snovi tudi 579 miligramov kalija.

Špinača

V solati, sendviču, smutiju, nešteto je načinov, kako je v prehrano mogoče vključiti špinačo. V resnici bi jo morali čim večkrat, saj je v skodelici teh zelenih listkov med drugim kar 839 miligramov kalija. Torej skoraj količina, kot jo je mogoče zaužiti z dvema bananama.