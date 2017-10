S čim zjutraj za več energije in lepšo postavo nadomestiti kavo

Najbolj priljubljena jutranja pijača je nedvomno kava. Ta res dvigne količino energije v telesu, a je njen učinek kratkotrajen. Če sta ji dodana smetana in sladkor, pa ne koristi niti postavi.

Na drugi strani obstaja pijača, ki bi lahko nadomestila kavo in bolje zadovoljila potrebo po energiji, poroča Reader's Digest. Gre za črni čaj, ki ima tudi druge odlike.

Skodelica za boljšo presnovo

Med drugim namreč izjemno pripomore k izgubi ali nadzorovanju telesne teže. Pod vplivom črnega čaja se v črevesju poveča količina dobrih bakterij, ki spodbujajo delovanje metabolizma, so dokazali strokovnjaki z univerze Kalifornija.

Hujšanje s črnim čajem

Njihova študija z miškami, ki so jih hranili z različno hrano, je dokazala, da se ob črnem čaju količina bakterij v prebavilih, Pseudobutyrivibrio, znatno poveča, prav te pa pozitivno vplivajo na presnovo.

»Čaj je spodbudil metabolizem in delovanje mikrobioma (skupine mikroorganizmov, ki sodelujejo pri presnovi). Za ljubitelje črnega čaja je to samo še en odgovor, zakaj še naprej uživati to pijačo,« je povedala Zhaoping Li, voditeljica centra za človeško prehrano na kalifornijski univerzi.

»Molekule črnega čaja so večje od molekul kave, zato se ne absorbirajo, temveč v črevesju ostanejo dlje. Tako vplivajo na rast koristnih bakterij in ustvarjajo idealne pogoje za dobro presnovo,« je pojasnila Susanne Henning, vodja študije.

Ne preveč

»Črni čaj res vsebuje polifenole, ki spodbujajo presnovo, vplivajo na življenjsko energijo in zmanjšujejo maščobne obloge, ne bi pa smeli na dan zaužiti več kot dve skodelici tega napitka. Zlasti previdne morajo biti nosečnice in tisti, ki so občutljivi na kofein.

Pozitivni učinki črnega čaja

Povečuje energijo in koncentracijo, je naravni antioksidant, deluje protivnetno in zavira nekatere oblike raka, zmanjšuje tveganje za sladkorno bolezen in povečan holesterol, spodbuja presnovo, varuje pred osteoporozo in zmanjšuje tveganje za srčno kap.

Negativni učinki (ob več kot treh skodelicah na dan)

Povečuje anksioznost, izzove težave s spanjem, povzroča glavobole, je diuretik, povzroča nepravilni srčni ritem, lahko vodi v slabost in bruhanje, povečuje nemir, poslabša stanje anemije ter okrepi simptome razdražljivega črevesja.