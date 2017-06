Ruski zdravilec Maksim Osipov spet v Ljubljani

Pot do zdravja: najprej so potrebni predanost, zaupanje in vera



Kljub zavidanja vrednim priznanjem Osipov ostaja skromen in zagnan. Njegova dobra volja je nalezljiva, kar potrjujejo nasmejani obrazi ljudi, ki ga v vse večjem številu obiskujejo že več kot dvajset let. Markantni ruski zdravilec vedno poudarja, da ljudi ne zdravi, ampak jih zgolj usmeri ter pospremi na pravo in samostojno pot samozdravljenja. Ob srečanju s svojimi pacienti Osipov posameznika začuti in prepozna njegovo trenutno energijsko stanje. Njegova naravna sposobnost je, da lahko pri človeku začuti vrsto težave in vzrok za njen nastanek.

Takoj ve, komu bo lahko pomagal in komu ne. Predanost, zaupanje in vera so tisto, kar potrebuje človek, ki hoče stopiti na pot (samo)zdravljenja, je prepričan Osipov. To potrjuje tudi podatek, da je delež popolnih ozdravitev pri otrocih izrazito višji kot pri odraslih. Osipov namreč 95 odstotkom otrok pomaga do popolne ozdravitve. Odlične uspehe dosega tudi pri otrocih z Downovim sindromom in avtizmom.

Hitra diagnoza in instantna rešitev ne prineseta dolgoročnih pozitivnih sprememb

Maksim Osipov je že skoraj trideset let poklicni zdravilec. Opaža, da ljudje, ki se soočajo z zdravstvenimi težavami, pričakujejo predvsem dvoje: hitro diagnozo in instantno rešitev. Ne eno ne drugo pa človeka ne pripelje do ozdravitve. Svoje paciente spodbuja k novemu pogledu na življenje in k drugačnim, boljšim navadam in k bolj zdravemu slogu življenja.

»V Rusiji ni konkurence med uradno in ljudsko medicine. Zdravniki iz ene in druge veje medicine se pri nas upoštevamo in dopolnjujemo v korist človeku, ki ima težave. Prav bi bilo, da se naš način razmišljanja razširi tudi drugam.«

V primerjavi z nekaterimi drugimi zdravilci Osipov sodeluje z uradno medicino. Verjame, da je v interesu uradne in alternativne medicine predvsem in zgolj eno: človeka ozdraviti bolezni. Osipov ima sposobnost in znanje, s katerima lahko presodi, ali je bolj primerno, da pri posamezniku sam izvede terapijo, ali pa je pri pacientu takoj potreben poseg uradne medicine. V vsakem primeru pa njegove »zlate roke« pacientu pomagajo do hitrejšega okrevanja in regeneracije.

»Nekateri ljudje pridejo mojo terapijo le opazovat, drugi zgolj poslušat. Navadno pa ljudje na srečanje z mano pridejo s precejšnjo mero zaupanja. Vsi, ki so najprej dvomili o pozitivnih učinkih mojih terapij, so kmalu presenečeni nad spremembami, če so le pripravljeni sprejeti energijo in če so dovolj odločeni, da svoji naravnanost in voljo usmerijo v zdravje.«

Tako Maksim Osipov opisuje svoje paciente, med katerimi je približno petdeset odstotkov takih, ki se jim stanje po obisku njegovih terapij povsem izboljša, slabi tretjini pa vsaj delno. Med njegovimi sledilci je zelo veliko hvaležnih staršev, katerih otrokom je pomagal do ponovnega zdravja in pri premagovanju psihofizičnih težav. Njegovi uspehi so resnično neverjetni in marsikje ga slavijo kot čudodelca. Zavidanja vredne rezultate dosega pri ljudeh s težavami, kot so bolečine v križu in hrbtenici (hernija, išias in druge nepravilnosti in kronična obolenja), glavoboli in migrene, izgorelost, depresija, psihične težave, nadloge in posledice avtoimunskih bolezni (bolezni ščitnice, revmatoidni artritis, alergija, astma in druge), težave zaradi kroničnih obolenj (sladkorna bolezen, debelost, hormonska neravnovesja, bolezni srca in druga), motorične in paraplegične težave (težave z gibanjem in s koordinacijo, multipla skleroza, Alzheimerjeva bolezen, Parkinsova bolezen, Downov sindrom) in težave s plodnostjo.

»Pospremil me je na samostojno pot samozdravljenja«



Maksim Osipov navkljub tridesetletni praksi, številnim uspehom, priznanjem in izkušnjam ostaja skromen. Knjiga vtisov, v katero ljudje, ki so se odločili poiskati pomoč na njegovih terapijah, zapisujejo svoje izkušnje in vtise po zdravljenju, pa govori sama zase.

Številna mnenja in zahvale njegovih pacientov potrjujejo, da je Maksim Osipov zasluženo prav v vrhu zdravilcev na svetu.



»Imel sem prometno nesrečo in dvojni zlom noge ter poškodovano hrbtenico. Zaradi tega sem imel stalne bolečine v hrbtenici. Pred 20 leti mi je kiropraktik hrbtenico naravnal in imel sem mir pet, sedem let. Potem sem znova šel k nekemu Japoncu in je bilo nekaj časa v redu. Pozneje sem hodil k različnim terapevtom, a ni bilo nič bolje. Nato sem našel Maksima Oispova in sva hrbtenico 'uredila'. Z njegovo pomočjo in s prehrano, ki sem jo sam uravnaval, ker sem imel sečno kislino, sem za svoja leta povsem normalno aktiven in lahko cele dneve slikam. Se pravi, da se lahko, če imaš težave s hrbtenico, s kombinacijo pravilne prehrane in primerne terapije postaviš na noge. Jaz sem se!«

Anton Kastelic

»Naravnali ste mi hrbtenico. Zdaj z lahkoto hodim in diham ter uživam življenje!

Hvala vam! Popolnoma zaupam vašemu zdravljenju!«

