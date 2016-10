Rooibos čaj za zdravje in vitalnost

Osvežujoč okus, bogata mineralna sestava, močan antioksidant. Vse to in še več je rooibos čaj, ki je, zahvaljujoč svoji sestavi, dokazano učinkovit v boju s številnimi tegobami. Med drugim istoimenski grm, iz katerega ga pridelujejo, sodi med izjemno redke rastline, ki vsebujejo EGCG (epigalokatehin-tri-galat). Ta je močan antioksidant in lahko znatno zmanjša tveganje za razvoj bolezni srca in ožilja.

Rdeči grm, rdeči čaj

Rooibos je grmičasta rastlina, katere domovina je Južna Afrika. Njeno zdravilno moč že od nekdaj poznajo tamkajšnji domorodci, ki čaj iz njenih listkov že več stoletij uporabljajo kot zdravilen in osvežujoč napitek. Naziva rdeči grm in rdeči čaj izvirata iz igličastih rdečkastih listkov grma, ki za uspešno rast potrebuje visoke temperature in čist, neonesnažen zrak.

Brez kofeina in kalorij

V nasprotju s črnim in zelenim čajem rooibos ne vsebuje kofeina in je zato primeren za uživanje skozi ves dan. Ima nizek odstotek tanina ter velik delež vitamina C. Ker je brez kalorij, je primeren za vse, ki so na dieti.

Odličen je tudi kot dodatek prehrani dojilj. Prav zaradi blagodejnega vpliva nanje ga mnogi imenujejo čudo za mame. Pomirja tako mamo kot otroka in hkrati blaži njegove črevesne krče.

Naravni izotonični napitek

Domorodci ga od nekdaj uporabljajo kot zdravilo proti želodčnim težavam in prebavnim tegobam. Pozitivno vpliva na kožo, zdravi akne, pomaga pri stresu in nespečnosti, hitro nadomešča izgubljene minerale ob telesni aktivnosti in je več kot priporočljiv v prehrani športnikov, saj velja za naravni izotonični napitek.

Naravna zaščita pred alergijami in rakom

Zaradi velike vsebnosti antioksidantov varuje telo pred vnetji in oksidativnimi procesi. S tem zavira prehitro staranje ter varuje pred malignimi obolenji. Japonske raziskave dokazujejo, da blaži tegobe obolelih z dermatitisom, krepi oslabljen imunski sistem in omili posledice alergij, zlasti tistih na določeno hrano in pelod, blagodejno pa vpliva tudi na bolnike z astmo.

Lajša absorpcijo železa

Priporočljiv je zaradi visokega odstotka železa in mikroelementov, ki pospešujejo njegovo absorpcijo. K tej pripomore tudi majhen delež tanina, ki sicer ta proces ovira. Ena od njegovih prednosti je, da lahko pripravljen stoji 24 ur, ne da bi to vplivalo na njegovo kakovost, in je zato idealen topel ali hladen osvežujoč napitek. Odžeja, zagotavlja vitamine in antioksidante, nadomešča zaradi znojenja izgubljene minerale ter varuje zdravje organizma oziroma spodbuja njegovo okrevanje.