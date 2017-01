Resveratrol zavira procese staranja

O tem, zakaj je tako opevan, smo se pogovarjali s prof. dr. Samom Kreftom, mag. farmacije s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani. Med drugim je povedal, da so raziskave na miškah pokazale, da bi lahko ščitil tudi pred nekaterimi vrstami raka.

Resveratrol je rastlinski fenol z antioksidativnimi učinki, kar pomeni, da nevtralizira za celice nevarne proste radikale, ki v telesu nastajajo tudi zaradi izpostavljenosti konzervansom, onesnaženemu zraku, cigaretnemu dimu, alkoholu, sevanju, stresu in drugim škodljivim dejavnikom. Najdemo ga v le nekaj rastlinah, od tistih, namenjenih prehrani, na primer v rdečem grozdju in arašidih, pa še tam ga je zelo malo, pravi prof. dr. Samo Kreft. »Resveratrol za prehranska dopolnila pridobivajo iz korenik japonskega dresnika, kjer ga je mnogo več. Japonski dresnik je tista rastlina, o kateri zadnje čase veliko slišimo in beremo zaradi njene invazivnosti. V zadnjih letih se hitro širi in prerašča predvsem degradirana območja (gradbišča, zapuščene parcele, obcestne jarke), izpodriva pa tudi avtohtono rastlinje. Že iz majhnega koščka korenike, ki ga recimo z odpadnim gradbenim materialom nekje odložimo, lahko v nekaj letih zraste dva metra visok sestoj po vsej parceli. Mogoče je, da je za del te njegove življenjske moči zaslužen tudi resveratrol.«

Občutljiv na svetlobo Vse naravne snovi, še posebno tiste z antioksidativnim delovanjem, so občutljive na svetlobo in kisik. Tak je tudi resveratrol, vendar je v prehranskih dopolnilih večinoma dovolj dobro zaščiten pred svetlobo in zrakom, tako da lahko nespremenjen zdrži tudi več let, pravi prof. dr. Samo Kreft z ljubljanske fakultete z farmacijo.



Zakaj je tako opevan – ali res ščiti pred rakom? Sogovornik odgovarja, da je postal popularen, ko so odkrili zdravstvene koristi pitja rdečega vina – tako imenovan francoski paradoks. Gre za opažanje, da Francozi v primerjavi z drugimi narodi pojedo relativno veliko živalskih maščob, pa kljub temu nimajo pogostih srčno-žilnih bolezni, ker pijejo rdeče vino. »Za ta pojav so zaslužni rastlinski fenoli. Med številnimi rastlinskimi fenoli, ki so v rdečem vinu, je le resveratrol zelo poseben in ga ne najdemo skoraj nikjer drugje, zato so raziskovalci posumili, da ima prav ta največje zasluge za francoski paradoks. Danes vemo, da je zanj zaslužna kombinacija zaužitih rastlinskih fenolov, h kateri resveratrol prispeva le majhen del, saj ga je v vinu zelo malo. Je pa ta popularnost zagnala vrsto raziskav, ki so ugotovile njegove številne koristne učinke, za katere pa so potrebni večji odmerki. Za večino koristnih učinkov ga moramo zaužiti vsaj 100 miligramov, v litru vina pa ga je manj kot 15 miligramov. Raziskave na miškah so pokazale, da bi lahko ščitil tudi pred nekaterimi vrstami raka, vendar je za takšne trditve še preuranjeno.«



Manj vnetnih procesov



Na vprašanje, v kakšnih oblikah ga dobimo v lekarnah in specializiranih trgovinah in ali obstaja tudi kot zdravilo ali le kot prehransko dopolnilo, dr. Kreft odgovarja: »Resveratrol se dobi večinoma v obliki kapsul ali tablet. Sirupa pri nas še nisem opazil. Tablete in kapsule ga večinoma vsebujejo 200 miligramov, tako da zadošča jemanje ene tablete oziroma kapsule na dan. Pozorni pa moramo biti, ker so na prodaj tudi izdelki z desetkrat manjšimi odmerki. Vsi izdelki na tržišču so prehranska dopolnila, kar pomeni, da kakovost zagotavlja proizvajalec, državni organi pa le občasno preverijo odsotnost škodljivih snovi, ne pa dejanske prisotnosti resveratrola.«

Zaradi antioksidativnih učinkov resveratrola je v

telesu manj vnetnih procesov, ateroskleroze in srčno-žilnih

zapletov, rakavih sprememb in sladkorne bolezni.

Tako kot pri drugih prehranskih dopolnilih, za katere nas oglasi vsakodnevno prepričujejo, da jih nujno potrebujemo, se tudi pri resveratrolu zastavlja vprašanje, ali ga zdrav človek, ki se uravnoteženo prehranjuje in tudi sicer skrbi za zdrav življenjski slog (dovolj vode, spanja, razvedrila, telesne aktivnosti v naravi, brez škodljivih razvad, čim manj stresa) sploh potrebuje. Sogovornik je jasen: ne, zdravi ljudje, ki se zdravo prehranjujejo, ne potrebujejo prehranskih dopolnil. Ker pa številni ljudje ne živijo tako, je morda dobro, da se po posvetu z zdravnikom ali s farmacevtom v lekarni odločijo za jemanje katerega od prehranskih dopolnil, ne pa, da kar povprek jemljejo, o čemer jih pač prepričajo reklame. In ena od možnosti je prav resveratrol. »Njegov antioksidativni učinek je le osnova, ki je za zdravje koristna šele v nadaljevanju, ko je zaradi njega v telesu manj vnetnih procesov, manj ateroskleroze in srčno-žilnih zapletov, manj rakavih sprememb in manj sladkorne bolezni. Klinične raziskave so recimo pokazale, da resveratrol pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 poveča odzivnost telesa na inzulin. Učinek pa ni zelo specifičen, saj podobne koristi kaže tudi drug antioksidant, ki smo ga razvili na ljubljanski fakulteti za farmacijo, to je izvleček iz lesa kočevske bele jelke. Veliko obetajo tudi raziskave, ki kažejo, da resveratrol aktivira sirtuinski oziroma encimski sistem v človeškem telesu in tako zavira proces staranja. Iz vseh teh raziskav lahko sklepamo, komu bi resveratrol lahko koristil, ne moremo pa narediti strokovnih priporočil.«