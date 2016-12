Resnični vpliv jabolčnega kisa

Jabolčni kis je veliko več kot začimba, s katero je solata okusnejša. Naravni, nepasterizirani kis je ob pravilni uporabi prava zakladnica zdravja, dokazujejo številne študije.

Znižuje raven krvnega sladkorja

V publikaciji Diabetes Care objavljena raziskava je pod drobnogled vzela moške in ženske, ki so obolevali za diabetesom tipa dve. Strokovnjaki so ob njihovi pomoči dokazali, da lahko kis zmanjša količino sladkorja v krvi. Izkazalo se namreč je, da je bila vrednost sladkorja pri sodelujočih, ki so zvečer pred počitkom kozarcu vode dodali dve žlici kisa in si privoščili 30 gramov sira, zjutraj manjša kot pri tistih, ki so pred spanjem zaužili enako količino sira, niso pa popili jabolčnega kisa.

Druga, podobna študija, katere izsledke povzema ista publikacija, je primerjala vpliv jabolčnega kisa na zdravje ljudi, pri katerih je bil diabetes nakazan in pri tistih, ki so za njim že obolevali. Med njenim potekom so prostovoljce razdelili v tri skupine. V skupinah sodelujočih, ki so pred obrokom pili kis z vodo, so bile ravni sladkorja nižje kot pri skupini, ki je uživala placebo. Pri tistih, pri katerih sladkorna bolezen še ni bila razvita, so vrednosti upadle za polovico v primerjavi z onimi, ki so uživali placebo, pri diabetikih pa za 25 odstotkov.

Preprečuje nalaganje maščob

Nekatere študije nakazujejo, da lahko jabolčni kis varuje pred debelostjo. Za namen tiste, katere izsledke so objavili v časopisu Journal of Agriculture and Food Chemistry, so miške razdelili v dve skupini. V obeh so dobivale hrano z veliko maščobe, tistim v prvi so strokovnjaki vsak dan dovajali še ocetno kislino, ključno sestavino kisa. Pri njih je bil odstotek nakopičene maščobe v telesu za 10 odstotkov nižji kot v primerjalni skupini. Avtorji raziskave domnevajo, da lahko ocetna kislina v telesu spodbudi delovanje encimov, ki presnavljajo maščobo in preprečujejo kopičenje kilogramov.

V določanju tega učinka na ljudi so japonski strokovnjaki leta 2009 pod drobnogled vzeli debelejše posameznike s podobno telesno težo in obsegom pasu. Razdelili so jih v tri skupine. Sodelujoči v eni od njih so 12 tednov vsak dan uživala napitek s 15 grami jabolčnega kisa. Druga skupina je vsak dan zaužila pijačo s 30 grami kisa, tretja kisa ni uživala. Ob koncu se je izkazalo, da so imeli posamezniki, ki so pili kis, manjši obseg pasu, nižjo vrednost trigliceridov in ter manjšo telesno težo v primerjavi s skupino, ki kisa ni pila.

Za prebavo

Jabolčni kis prav tako pozitivno vpliva na zdravje prebavil. Tudi to so dokazali ob pomoči mišk z ulceroznim kolitisom, to je s kroničnim vnetjem in z razjedami na sluznici debelega črevesa in danke. Strokovnjaki so dokazali, da je bilo pri miškah, ki so jim dovajali ocetno kislino, v prebavilih več dobrih bakterij, kot sta Lactobacillus (laktobakter) in Bifidobacteria (bifidobakter), in da so bili simptomi bolezni pri njih manj izraziti.

Vendar pozor

Čeprav so vsi ti izsledki spodbudni, gre pri uživanju kisa upoštevati nekaj opozoril.

Nikoli ne pijte čistega, saj lahko povzroči poškodbe zobne sklenine in požiralnika.

Z njim ne pretiravajte. Preveč jabolčnega kisa lahko nevarno zniža raven nekaterih mineralov v telesu.

Lahko dve žlici dodate decilitru vode ali žlici medu ter si topel napitek privoščite enkrat na dan.

Lahko pa z njim preprosto pripravite solate. Odlična je mešanica iz žlice kisa, žlice soka limone, žličke sesekljanega česna, malce črnega popra in narezanih listkov bazilike. Z njo začinite kuhan fižol ali zeleno solato.

In zapomnite si, da vas jabolčni kis sam po sebi ne bo zavaroval pred prazničnimi kilogrami, lahko pa vam pri vzdrževanju teže in ohranjanju zdravja pomaga. Nanj glejte torej kot na delček sestavljanke v skrbi za zdrav organizem, ne pa kot na edini način, ki bi to zagotavljal.